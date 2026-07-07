Kleo se da nikada neće da je ljubi u usta da ne bi ljubio Danetovu kilu: Asmin i Terza udružili snage protiv Ivana, pale teške reči! (VIDEO)

Emisija počela burno!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Meni je ova podela ličila na pravi pikado. Tačno je u centar pogodio o dređene tdeletabise. Svima je rekao sve što generalno i komentariše. - rekla je Sofija.

- Aj što ga je tukla žena nego što ga je prevarila. Ti zovi Poršelinu da ti pozajmi 200 eura. Molio si je, nisi imao za hleb. - rekao je Terza.

- Nije bio pristrastan. Par nas je poštedeo i nije do detalja iznosio što može da kaže. Svidela mi se generalno podela. Ne znam što su se upalili. Načula sam se da su se neki pripremali ako im Ivan nešto kaže što njima ne odgovara šta da mu kažu. Asmin je konkretno smišljao ako uvredi Maju. - rekla je Sofija.

- Opet ispadaš kompleksaš. Tada nije bilo ništa strašno sem što si tražio da demantujem za tvoju devojku. Ti si sada ponosan što si branio devojku za koju sam ja dao izjavu za medije. Ti ne razmišljaš šta pričaš. Ti sad da braniš sad ovako Maju, polomio bi ovde 20 i kusur ljudi. - rekao je Ivan.

- Ne znam zašto je Terza ušao u sukob sa Ivanom. On nije ni krenuo Terzu da komentariše, on ga je odmah napao - rekla je Sofija.

- Ćuti blamu jedan. Prećutao ti je za aferu sa Danetom - rekao je Terza.

- On meni zamera, mene je blam. Poznajući Asmina za ovih godinu dana, pošto je on kompleksaš, tebi najviše odgovara kada te izvređa najstrašnije ti uživaš sa tom osobom. - dodao je Ivan.

- Ja njega iskreno gotivim. Ja jesam blam, ali i ti si blam, vređaš žene. Ovde se meri ko je veći blam. Ti si za mene najveći blam. - rekao je Asmin.

- Zamisli ti govoriš ženi koje si napravio dete govoriš da je k*rva - rekao je Ivan.

- Ja mogu da govorim šta hoću. - rekao je Terza.

- Kleo se ovde da nikada neće da je ljubi u usta da ne bi ljubio Danetovu kilu - rekao je Ivan.

- Do kraja rijaslitija ona za mene ne psotoji. Ja se sprdam - rekao je Terza.

- Bio je toliko interesantan, svi smo ćutali. Gledali smo ga i slušali kao voditelja. Pokidao je. Bio si perfektan danas - nastavila je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović