Ovo nije ljubav, nego bolesna opsesija: Janjuš bez dlake na jeziku sasuo sve što misli o ljubavnom trouglu Maje, Alibabe i Stanije! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem koji je dao reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Volela bih da je raskid duže potrajao. On manipuliše. Ovo što ponižava Maju najstrašnoije, za mene nema ni izvini za to. On i ona su mene nominovali za izolaciju. On bi pokušao da izmanipuliše da bi me povukao u taj mulj. To je dokazao sa hotelom, Majom, a sa mnom nikad - rekla je Stanija.

- Jako si snalažljiva u ovome. Mislila si za 5 dana da možeš da budeš sa njim, ne verujem da si mislila nešto drugo. Šokirana si, ti ko da si ga videla da se vraća iz vojske. Ne bi bili u vezi, možda da je skroz raskinuo sa Majom, ali možda u nekim trenutcima. On je nju bolesno voleo. On je nju toliko voleo jer nemoguće da uradi sve za tu ženu i da je istetovira. - rekao je Janjuš.

- Ja stavrno nemam emocije prem Staniji. Ne volim je. Voelo sam je nekad. Ja sam lud kada muvam ribe. - rekao je Asmin.

- Ovo što ti je Maja izgovorila, to je gore 300.000 puta. Ako ti sa njim u bilo kakav kontakt uđeš, ti sve gaziš. Ti ako si drugačije od njih dve treba da kažeš nosi se. E pa na žalost 5 dana može da bude da bi ti sela da pričaš sa njim. Maja i Asmin, bila je priča da li će se pomiriti. Neće se nikada razdvojiti dok su u rijalitiju. Prevazišli ste i moja očekivanja. Ovo je opsesija, boles, ove stvari su bolest. Ova bolest će trajati dok se ne izleči, a ne leči se lako. Nastaju ozbiljni problemi. Ovde možda ne mogu da se dese, ali napolju možete da se sj*bete. Niti je ljubav, ovo je samo bolesna opsesija i gora od nark*manija. Vas dvoje ako imate mozga što pre da pobegnete jedno od drugog. Stanija koji je tvoj krajnji cilj? Šta pričaš - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović