SRAM TE BILO: Đukić više ne krije koliko ga frustriraju Aneline izjave, ona pokušava da ga zavadi sa Anđelom zbog ljubomore prema Boginji! (VIDEO)

Drama bez predaha!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem koji je dao reč Filipu Đukiću.

- Počelo je od klipova da ja treba da je branim od Teodore. Složila se tu sa Ivanom, ne znam šta je on tu pričao i uveče na nominacijama je branila Anđela. Prebacivala je. Onda je videla da šišam Ivana i sad mi prebacuje. - rekao je Filip.

- Šišaš ga, a svađali smo se zbog njega. Fejk si se svađao čim si mogao da ga šišaš - rekla je Aneli.

- Ja sa njim imama takav odnos. Njega nervoira što ne može da me provali i što sam mističan. Bitno mi je da se mi ne vređamo. Ne psujemo se, mi se raspravljamo. Vi se svađajte do sutra mene ne zanima. Da umirem neću joj prići, to je bila rasprava danas. Ivan je govorio i meni i njoj da me koristi za rijaliti i da je boli k*rac za mene. JA sam rekao da na pogrešan način pokušava da izazove moju reakciju. Neke stvari radi na pogrešan način. Posle Anđelo prolazi i ona mu dobacuje. - rekao je Filip.

- Koji je pravi način? - pitala je Aneli.

- Ja znam kako ti je falio Janjuš i kako si se ponašala - dodao je Ivan.

- Ne želim da produbljujem neke stvari sa njom - rekao je Filip.

- On sluša sve, kao da ima pfesluškivač u uvetu. - rekla je Aneli.

- Ne očekujem ništa. Izbegavam je. Otkud ja znam šta će biti. Ja i dalje smatram da je Boginja lojalna u nekom prijateljskom odnosu, a za vezu ne znam. Ja ne volim bezobrazluk. Ja znam da se Anđelu sviđa Boginja, a i on njoj. - rekao je Filip.

- Praviš od mene nemoralnu. Šta je danas ovo bilo? Šta tebe boli k*rac šta će Dača da kaže? - nastavila je Aneli.

- Šta tebi smeta šta ja radim i obučem? - pitao je Filip.

- Sad mi ne smeta. Ja Anđela itekao poznajem. Ti nisi odam. Odeš sa Dušicom svaki utorak. Kako si odan ako odeš sa drugom ženom? Po čemu ja nisam odana? Zašto si Boginju naveo? Je li zbog Anđela? - rekla je Aneli.

- Ti ne kapiraš neke stvari. - rekao je Filip.

- Ovako Filipe, kaiko sada imaš inspiraciju i glasan da špričaš o ovome? A kada treba da izneseš svoje mišljenje i kada govore da sam k*rva ti ćutiš. - rekla je Aneli.

- Ja ne znam da li se praviš luda ili glupa - rekao je Filip.

- Vređa me sada. Sve mi sada smeta. Mogao je sa mnom zajedno da provodi vreme. Svaka njegova rečenica mi smeta. Kortisti svaku situaciju da me povredi. Ja sam boleno ljubomorna. Imam ljubomorne ispade. On je mene danas ponizio - rekla je Aneli.

- Aneli je ta koja stalno dobacuje Anđelu. Ti si jako bezobrazna i pokvarena osoba. Šta ja imam sa tim što on mene navodi? Ona glumi neku ribu ovde, a devojka ljubomorna na sve ovde. Ko god da me je danas naveo na anketi ja sam se zahvalila. - rekla je Boginja.

- Ajde ćao. Ona od nemoći lupeta da se ložim na Boginju. Sram te bilo - rekao je Filip.

- Smešna priča, nek se pale. Ja ne kažem da se mi ne dobacujemo. - rekao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović