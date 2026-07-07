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Otkazujem svadbu unapred! Luka otkrio koga iz Elite zove na veselje, Anita pozelenela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće da vidi nikog iz rijalitija.

Anita Stanojlović postavila je sledeće pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- S obzriom na to da si imao problema sa Majom, imali ste svađe i haose, Taki te nikad nije prihvatio, a evo kakav je njihov odnos, šta misliš kakva će Takijeva rekacija biti kad ga vidi na superfinalu - pitala je Anita.

- Ja sam Takiju bio omiljeni lik pre nego što sam ušao u odnos sa Majom, poslao mi je cigarete - rekao je Janjuš.

- Na ulasku u kec, Anabela je rekla Slobi čuvaj mi Lunu, a Kija rekla Luni čuvaj mi Slobu - naveo je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- I sad mislim da me najviše gotivi od svih njenih bivših partnera. Naravno da je bila loša rekacija kao njenog oca, nema neke sličnosti, jer ovo je van svega, otišlo je totalno, prevazišlo je sve mere. Znam šta će biti scenario. Maja će na završnoj noći krenuti da plače, biće svesna svih stvari, kad ga bude videla tad zna, sve oseti. Biće to najgledaniji izlazak vas dvoje, vi što ste priredili porodicama, biće ih sramota da dođu ljudi, biće haos. Ovo je najgora situacija koja će vas čekati, ovo je jedna od najgorih situacija koja se desila od početka. Ti Majo imaš veliku odgovornost jer imaš samo oca, a u Asminov život su upleteni njegova šira porodica, neće biti lako sigurno. Najteže će vam biti dva, tri dana pred izlazak. Ni Asmin nije imun na svoje, napolju ga čeka realnost, to je to - rekao je Janjuš.

- Ja ću da pitam Luku, koga ćeš pozvati na svadbu od ovih ljudi ovde - pitao je Janjuš.

- Nikog - rekla je Anita.

- Kakva je situacija danas, pozvaću Filipa, šalim se, Miću, tri, šalim se, Daču umesto matičara. Ne znam nisam razmišljao, imao sam troje, četvoro ljudi u glavi, među njima je bio Ivan, od juče stvarno mi nije u glavi, završena je ta priča, a pored njega smo rekli Viktor, Mina, Sara, Janjuš i Dušica, ovo je pet ljudi, Nerija i Hanu bih zvao kad bi bili u Beogradu, to je to. Bili su mi u glavi Terza i Ivan - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otkazujem svadbu unapred - rekla je Anita.

Autor: R.L.

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