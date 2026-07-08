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Novi zaključci! Sofija, Stanija i Dača do detalja izanalizirali film 365, ubeđeni da je Asmin to NAMERNO rekao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Stanija Dobrojević, Sofija Janićijević i Dača Virijević do detalja su izanalizirali film "365", te su to uporedili sa Asminom Durdžićem.

- Ma na njene oči je je*ao drugu u filmu - smejala se Stanija.

- Da, on je nju vezao i rekao: "sad ćeš da gledaš kako je*em drugu". Prvi put kada je to uradio, nije ništa bilo, drugi put je izljubomorisala - rekao je Dača.

- Lako je bilo da me manipuliše u dalekom Majamiju, ja sam bila sama, prijatelji i porodica se distancirali od mene, imala sam samo njega - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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