Ona je ubeđena da si upala u depresiju zbog nje: Asmin i Todićka ubeđuju Maju da ode na žurku, a Ivan bez srama traži od Alibabe novac! (VIDEO)

Drama!
Dok se učesnici ''Elite 9'' uživaju u performansu žurke, Maja Marinković se lomi da li da ode na žurku, dok Asmin Durdžić i Sandra Todić je nagovaraju da se sredi i u inat svima ode, a Ivan Marinković ludi i traži novac na zajam od Alibabe.
- Ja sam hteo da ona ode da se proveseli - rekao je Asmin.
- Duguje mi Dača 2.000 i nema da ih da. Daj mi 2.000 i vratiću ti. Daj mi, znam da imaš - rekao je Ivan.
- Imam samo hiljadu - rekao je Asmin.
- To čuva za slatkiše - rekla je Maja.
- Kad mi vraćaš? Šta ja trebda da ne kupim slatkiše zbog tvog kockanja? Ne kapiram - pitao je Asmin.
- Imaš 15.000 ajde - nastavio je Ivan.
- Umesto da se veseli, oni snimaju klipove, a mi u pidžami sedimo. - rekao je Asmin.
- Njima to odgovara - rekla je Todićka.
- Ti si pala u depresiju zbog nje, zbog osmeha. - rekao je Asmin.
- Oni vole što vi ne idete na žurku - rekla je Todićka.
- Ona je ubeđena da si upala u depresiju zbog nje - rekao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović