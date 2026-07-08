AKTUELNO

Zadruga

Ona je ubeđena da si upala u depresiju zbog nje: Asmin i Todićka ubeđuju Maju da ode na žurku, a Ivan bez srama traži od Alibabe novac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Dok se učesnici ''Elite 9'' uživaju u performansu žurke, Maja Marinković se lomi da li da ode na žurku, dok Asmin Durdžić i Sandra Todić je nagovaraju da se sredi i u inat svima ode, a Ivan Marinković ludi i traži novac na zajam od Alibabe.

- Ja sam hteo da ona ode da se proveseli - rekao je Asmin.

- Duguje mi Dača 2.000 i nema da ih da. Daj mi 2.000 i vratiću ti. Daj mi, znam da imaš - rekao je Ivan.

- Imam samo hiljadu - rekao je Asmin.

- To čuva za slatkiše - rekla je Maja.

- Kad mi vraćaš? Šta ja trebda da ne kupim slatkiše zbog tvog kockanja? Ne kapiram - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš 15.000 ajde - nastavio je Ivan.

- Umesto da se veseli, oni snimaju klipove, a mi u pidžami sedimo. - rekao je Asmin.

- Njima to odgovara - rekla je Todićka.

- Ti si pala u depresiju zbog nje, zbog osmeha. - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni vole što vi ne idete na žurku - rekla je Todićka.

- Ona je ubeđena da si upala u depresiju zbog nje - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Elita uživo

#Maja Marinković

#Pink

#Pink TV

#Sandra Todić

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

MAŠTAO SAM O TEBI I TVOJOJ...! Asmin potkačio Maju, ona mu žestoko odbrusila, pa je Alibaba obavestio: Spavaćeš sama u krevetu do nedelje (VIDEO)

Zadruga

TI DA SI NORMALNIJA JA BIH SE SMUVAO SA TOBOM: Ivan priznao da mu se Anastasija dopada, ona ga oduvala! (VIDEO)

Zadruga

Loš si čovek i psihopata: Maja priznala da joj je Asmin poseban, Ivan se okomio na nju! (VIDEO)

Zadruga

ONA JE TOLIKO ŽELELA DA BUDE JA! Stanija smatra da Maju treba da stigne karma, pa je demolirala: Ona je polupana iznutra (VIDEO)

Zadruga

Asmin izgoreo od ljubomore! Zbog Anđelovog obraćanja Maji promenio sve boje: Ovo kao da je prosidba za venčanje (VIDEO)

Zadruga

Moraš prvo da se izlečiš: Asmin uverava Maju u svoju vernost, ljut što zbog nje ne može na žurku (VIDEO)