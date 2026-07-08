Ona je ubeđena da si upala u depresiju zbog nje: Asmin i Todićka ubeđuju Maju da ode na žurku, a Ivan bez srama traži od Alibabe novac! (VIDEO)

Drama!

Dok se učesnici ''Elite 9'' uživaju u performansu žurke, Maja Marinković se lomi da li da ode na žurku, dok Asmin Durdžić i Sandra Todić je nagovaraju da se sredi i u inat svima ode, a Ivan Marinković ludi i traži novac na zajam od Alibabe.

- Ja sam hteo da ona ode da se proveseli - rekao je Asmin.

- Duguje mi Dača 2.000 i nema da ih da. Daj mi 2.000 i vratiću ti. Daj mi, znam da imaš - rekao je Ivan.

- Imam samo hiljadu - rekao je Asmin.

- To čuva za slatkiše - rekla je Maja.

- Kad mi vraćaš? Šta ja trebda da ne kupim slatkiše zbog tvog kockanja? Ne kapiram - pitao je Asmin.

- Imaš 15.000 ajde - nastavio je Ivan.

- Umesto da se veseli, oni snimaju klipove, a mi u pidžami sedimo. - rekao je Asmin.

- Njima to odgovara - rekla je Todićka.

- Ti si pala u depresiju zbog nje, zbog osmeha. - rekao je Asmin.

- Oni vole što vi ne idete na žurku - rekla je Todićka.

- Ona je ubeđena da si upala u depresiju zbog nje - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović