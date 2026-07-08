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POGAZILA DOGOVOR: Dragana trezni pijanu Matoru, ne krije koliko ju je povredilo što ju je slagala u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Dragana Stojančević nije mogla da sakrije razočaranje i stres nakon što je shvatila da je Jovana Tomić Matora prekršila obećanje koje joj je dala.

Žurka na imanju donela je novi sukob između Matore i Dragane. Iako su prethodno postigle dogovor da Matora neće preterivati sa alkoholom, ona je ponovo poklekla i tokom večeri popila više nego što je obećala, što je izazvalo burnu reakciju njene partnerke.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada je primetila u kakvom je stanju, Dragana nije krila koliko je pogođena. Vidno uznemirena i pod velikim stresom, pokušala je da razgovara sa Matorom, ali je dodatno razočarana kada je shvatila da nije bila iskrena prema njoj. Naime, Matora joj je tvrdila da je prethodno jela, iako se ispostavilo da to nije bio slučaj.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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