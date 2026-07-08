Nisam mogla da pobegnem od njega: Bora i Anastasija se na sve načine ograđuju od njihovog ljubavnog odnosa, zgroženi su svojim postupcima! (VIDEO)

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Nakon što je Toša ušao u Belu kuću, prvi sagovornici su mu bili Bora Santana i Anastasija Brčić.

- Šta mu fali, sama si ga izabrala - rekao je Toša.

- Budala, za*ebala se. Svako ima pravo da pogreši u životu. Nisam mogla da pobegnem od njega - rekla je Anastasija.

- Kaže da sam najgori ove sezone. Nosiću taj teret - rekao je Bora.

- Naterao me je da psujem, ugojila sam se zbog ovog odnosa 10 kila. Ne mogu da obučem svoje stvari. Osećam se kao retard. ne znam kako da se suočim sa svojim prijateljima i kako ovo da im objasnim. - rekla je Anastasija.

- Ja sam se vezao za nju i neki magnet.. Kao da sam morao sve ovo da platim - rekao je Bora.

- To nije razlog da se vas dvoje ne zagrlite sada i ne odete zajedno na žurku - rekao je Toša.

Autor: Teodora Mladenović