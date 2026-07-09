Emocije kulminirale: Aneli obavila značajan razgovor sa Filipom u vezi njihovog odnosa, evo šta ih koči! (VIDEO)

Aneli priznala da je zaljubljena u Filipa, pa ga žestoko suočila sa njegovim ponašanjem.

Nakon burnih dešavanja tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', Aneli Ahmić i Filip Đukić završili su zajedno u krevetu, gde je ona odlučila da iskoristi miran trenutak kako bi sa njim ozbiljno porazgovarala o njihovom odnosu.

Aneli nije krila razočaranje, pa je Filipa u jednom trenutku nazvala folirantom, smatrajući da svojim postupcima šalje potpuno drugačiju poruku od one koju izgovara. On ju je potom direktno upitao šta zapravo želi od njega, na šta je ona bez ustručavanja odgovorila da od njega ne traži ništa, osim da zna da se zaljubila u njega.

Posebno mu je zamerila to što bez problema leži sa njom u istom krevetu, iako je, kako tvrdi, svestan da prema njemu gaji iskrene emocije. Aneli je istakla da joj njegovo ponašanje dodatno budi nadu i otežava da se distancira, dok on, prema njenom mišljenju, ne pokazuje dovoljno odgovornosti prema situaciji u kojoj su se našli.

Nakon svega, on je jasno istakao šta ga koči u odnosu i zašto stoj pri stavu da ne bi bio sa ženom koja ima dete. Ona je pokušala da se ponovo distancira od njega, ali oboje su došli do zaključka da je to nemoguće. Potom mu nije dozvolila da od sutra uđe u Pab i rekla mu, po njenim rečima, sve što je imala da mu kaže.

Da li će ovaj razgovor promeniti dinamiku njihovog odnosa ili će ostati samo još jedan u nizu pokušaja da razjasne gde zapravo stoje jedno prema drugom, ostaje da vidimo.

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Autor: Teodora Mladenović