Šok!

U prvom video-klipu prikazanom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' imali su priliku da vide osmehe Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, o kojima se među učesnicima pričalo danima unazad. Njegova devojka, Maja Marinković danima je isticala da se nada da će videti ovaj snimak, kako bi i sama zaključila da li joj je njen momak ovim gestom načinio neverstvo i flertovao sa bivšom. Njena reakcija tokom gledanja ovog videa, dovoljno je rekla, te se moglo videti da je u samo par trenutaka promenila nekoliko boja zbog besa, ali je to pokušala osmehom da prikrije. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marinkovićevoj.

- Istina je da me je slagao, ali meni ovo ništa strašno nije bilo. Možda nekom to nije normalno. Meni je delovao onako prirodno, ne mora niko da očekuje da ja pravim budalu od sebe - rekla je Maja.

- Deluje kao da bi tako mirno reagova da si videla bilo kakavu situaciju - rekla je voditeljka.

- Slagala je Stanija, slagao je on. Delovalo je to kako su to opisivali, kao da je to nešto strašno. On je meni strašnije opisao ovo, samo da bi me pripremio na ovo. Da mi nije rekao, zna da bih mu oči iskopala. Ovo je trajalo pola minuta, nemam šta da dodam na sve ovo. Ne mislim da je ovo bila njegova sačekuša. Kad se to desilo, ja sam bila uplakana to jutro, raspravljala se sa njim, a on me je odveo na zidić da mi to prijavi da se desilo. Da, slagao me je, rekao je da se nije osmehivao, a jeste. Verovatno ne bi došlo ni do ovoga da nismo imali svađu u subotu kakvu smo imali. Džukački e iskezio, to je istina - istakla je Maja.

Autor: S.Z.