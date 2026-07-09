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IZGLEDAO JE KAO DA VIDI MAJKU TEREZU: Dača uveren da je osmeh raskrinkao Asminove emocije prema Staniji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dača Virijević i Stanija Dobrojević razgovarali su tokom reklama o Asminu Durdćiću.

- Ozario se kao da mu je sišla majka Tereza - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, mislim da je sačekuša jer se nije sklonio kad sam prošla pored njega, nego je stajao na vratima, doslovno - rekla je Stanija.

- Ma jok, ma kakvi, nije sačekuša, nego je iznenada sve, zato se i iskreno namejao - dodao je Dača.

- Maja je jedna krpetina, poražena je. Ona je džogerka jedna, koja nakon svega još i trpi ovo Asminovo ponašanje - kazala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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