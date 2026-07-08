Raskrinkan: Sofija obelodanila sve o Asminovim pogledima, Dača uveren da je sve ovo plan Durdžićeve osvete Maji i Takiju! (VIDEO)

Šok!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Danila Daču Virijevića i Sofiju Janićijević.

- Dačo, ti hoćeš da kažeš da se Asmin sveti Maji i Takiju? - pitao je Santana.

- Tako je. Glavni razlog je jer je Taki njega tužio, iznosio stvari i jer je Maja rekla da on gura stvari u anus. Naravno da će on tako da se osveti ocu svoje devojke. Setimo se kako se osvetio Aneli, a kako je uspeo da glumi u izolaciji, a onda rekao da se svetio - rekao je Dača.

- Sofija, odakle ti u ovoj priči? - pitao je Bora.

- Ja sam ekranizovana dve godine, pa ne mogu da se kačim na njega, nego se on kači na mene. On je mene tražio pogledom gde sam. Ne tražim na njega, nego on mene i sigurna ga boli vrat. Pošto je počela cela ova priča i potencira se da ja gledam, pa ne treba on kao zauzet da gleda druge devojke. On ne gleda transparentno jer sad očekuje da ja kažem. Ja ću da zamolim gledaoce da pogledaju sve klipove i prolaze kad ne obraćam pažnju na njega. Zna se kakvo mišljenje ja imam o njemu i nisam ga ni u jednom trenutku promenila - govorila je Sofija.

- Jako mi je ružno jer je Asmin izvređao Sofiju, a on se uvredio kad je rekla Maji da treba da veže svog kera - dodao je Dača.

Autor: A. Nikolić