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On je broj jedan! Maja kuje Desingericu u zvezde, Asmin promenio sve boje i obrnuo dve priče čas posla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Asmin uspeo i da se iznervira i da opere Majine postupke u dva minuta.

U narednom klipu takmičari "Elite" su imali priliku da vide reakciju Maje Marinković na Desingericu, a to možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koji si ti blam od devojke. Nije njegov problem to, mnogo devojaka je zaljubljeno u njega. Ona jeste njegv fan, ali nije zaljubljena. Ona jeste njegov fan. I ja sam fan od Jelene Karleuše - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veliki pozrav za Desingericu, on je jedan veliki brat. Ja mislim da je on najbolji izvođač na našoj sceni. On je najpametniji! Na stranu što su nas godinama povezivali, to nema veze sa životom, to su budalaštne. Veliki pozdrav i za pobednika, imao je najboljeg mentora. Ja njegove pesme stvarno obožavam. Desingerica mi je broj jedan! - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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