Ti Takija ne voliš, koristiš ga kao podršku! Dačo osuo drvlje i kamenje po Asminu, teškim rečima pokušao da dozove Maju: Kako možeš da ljubiš prljava usta? (VIDEO)

Dačo iskoristio sva sredstva da protrese Maju!

U narednom klipu takmičari "Elite" imali su prilike da vide kako je Asmin Durdžić dokazao da preko Stanije Dobrojević želi da tera inat Maji Marinković.

- Samo da ga je pustila par dana pa da vidimo taj rijaliti. Ja sam ovde došla zbog Asmina i mog trougla, mene Maja ne zanima. Odradila ga na sutlijaš i to je to - rekla je Stanija.

- Ono je bio moj rijaliti, a sad sam se vratio u realnost - rekao je Asmin.

- Kakve veze ima njegova i Majina svađa? Ne mogu da verujem da možeš da ljubiš njegova prljava usta. Majo ti si dno dna. Ti Takija ne voliš kao oca, ti ga koristiš kao podršku. Da ga volip ne bi se ovako ponašala - rekao je Dača.

- Noge ti idu u iks, isti si kao Paja Patak - skočio je Asmin.

- Reci sad da je nikad ne bi j*bao jer je Čorba j*bao! - rekao je Dačo.

- Ja sam Staniji rekla da je trebala odmah da ga naduva - rekla je Matora.

- Asmin je rekao u tim trenucima. Da se nije desio razgovor između Maje i Asmina on bi nastavio u tom smeru. Maja je to sprečila. On je zaluđen Majom i ona njim. On je takav da u trenutku odreaguje tako. Najjača emicija kod njih je strast, a ne prava ljubav. Imaju klasičnu hemiju i s*ksualnu privlačnost zbog koje su spremni da prelaze preko svega. Oni kad dođu ponovo do odnosa zaborave sve prethodno. Vas dvoje ne možete ništa da pričate jer ste se zakleli na večno i to ste izgubili - rekao ej Anđelo.

- Ti si pole godinu dana hteo mene da j*beš uz gelender - vikala je Milena.

- Ovo bi bilo okej da je hteo rijlaiti, ali ovde se ne uklapa jer je on rekao da on nije video staniju, a ako je najavljivao onda je trebao da to bude planski da je sačeka - rekao je Ivan.

- Meni jeste ono sačekuša. Ja se sećam kad je Anlei ušla ovde on je znao tačno sve kad je išla u Pab, kad negde drugo - rekla je Teodora.

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Autor: A.Anđić