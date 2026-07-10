Ne sme u lice da mu kaže šta misli: Luka proglašen najvećom uvlakušom Asmina Durdžića (VIDEO)

Luka promenio dve priče u roku od deset minuta, ne zna više ni sam šta priča!

U narednom klipu Luka Vujović je pričao da je Asmin Durdžić folirant jer šalje Hanu Duvnjak da kaže Maji Marinković da on plače, iako ne laže.

- Tu noć je bio folirant! - rekao je Luka.

- Ja sam došla da mu kažem da Maja plače jer i jeste, a on mi je rekao da joj kažem da i on plače dok se smejao - rekla je Hana.

- Hana je imala dobru nameru. Sve sa Majom je bilo nakon peckanja sa Stanijom. Poslednja moja reč sa Hanom e bila kad je ona rekla da Maja hoće da napravi haos. Maja zna da ja nisam plakao - rekao je Asmin.

- Luka je rekao da je prvi put video Asmina da je folirant - rekla je Stanija,

- Ako sam to rekao skidam se go - rekao je Luka.

- Ja govorim realno, a ti hoćeš da ublažiš. Mogu i ja da odbrabim Asmina ako treba. Oni su namerno ložili Miću, a ne Staniju. Stanija, nisi pričala istinu - rekla je Anita.

- Nisi pričala ti istinu jer se ja njemu nisam nasmejala. Imaš neku potrebu da gaziš mene, a ne znma zbog čega - rekla je Stanija.

- U ovom slučaju ispada da je njegova namera bila jasna, a što si ti imala reakciju ne znam. Kako je ona mogl ad amu se smeje deset minuta u Odabranima? - pitala je Anita.

- Kako si mogla ti da se pomiriš sa Anđelom koji ti je klupao ispred deteta - rekao je Dačo.

- Ja stojim iza svake reči - rekao je Luka.

- Ti stojiš, ali mu pušiš - rekao je Dačo.

- Istina je štoi je Dača rekao da je Anita hrabrija i konkretnija. Definitivno! - rekla je Milena.

- Ja kad sam rekao da je loš otac napadali ste me, a sad kad druga strana priča gvoorite da sam cava - rekao je Luka.

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Autor: A.Anđić