Ne sme u lice da mu kaže šta misli: Luka proglašen najvećom uvlakušom Asmina Durdžića (VIDEO)

Luka promenio dve priče u roku od deset minuta, ne zna više ni sam šta priča!
U narednom klipu Luka Vujović je pričao da je Asmin Durdžić folirant jer šalje Hanu Duvnjak da kaže Maji Marinković da on plače, iako ne laže.
- Tu noć je bio folirant! - rekao je Luka.
- Ja sam došla da mu kažem da Maja plače jer i jeste, a on mi je rekao da joj kažem da i on plače dok se smejao - rekla je Hana.
- Hana je imala dobru nameru. Sve sa Majom je bilo nakon peckanja sa Stanijom. Poslednja moja reč sa Hanom e bila kad je ona rekla da Maja hoće da napravi haos. Maja zna da ja nisam plakao - rekao je Asmin.
- Luka je rekao da je prvi put video Asmina da je folirant - rekla je Stanija,
- Ako sam to rekao skidam se go - rekao je Luka.
- Ja govorim realno, a ti hoćeš da ublažiš. Mogu i ja da odbrabim Asmina ako treba. Oni su namerno ložili Miću, a ne Staniju. Stanija, nisi pričala istinu - rekla je Anita.
- Nisi pričala ti istinu jer se ja njemu nisam nasmejala. Imaš neku potrebu da gaziš mene, a ne znma zbog čega - rekla je Stanija.
- U ovom slučaju ispada da je njegova namera bila jasna, a što si ti imala reakciju ne znam. Kako je ona mogl ad amu se smeje deset minuta u Odabranima? - pitala je Anita.
- Kako si mogla ti da se pomiriš sa Anđelom koji ti je klupao ispred deteta - rekao je Dačo.
- Ja stojim iza svake reči - rekao je Luka.
- Ti stojiš, ali mu pušiš - rekao je Dačo.
- Istina je štoi je Dača rekao da je Anita hrabrija i konkretnija. Definitivno! - rekla je Milena.
- Ja kad sam rekao da je loš otac napadali ste me, a sad kad druga strana priča gvoorite da sam cava - rekao je Luka.
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Autor: A.Anđić