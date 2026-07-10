Ljubi Asminova odvratna usta, nakon svega što je rekao za njenog oca! Dača okrenuo leđa Maji Marinković! (VIDEO)

Danas nominuju Odabrani, a onaj koga oni budu nominovali imaće priliku da se u nedelju bori za opstanak sa ostalima.

Petak popodne rezvisan je za nominacije Odabranih, sledeći na redu da nominuje bio je Dača Virijević.

- Ovi ljudi će morati da pojedu sva g*vna koja su is*ali. Prvi je Luka koga bih nominovao zbog svega što radi ovde. Ljudi koji moraju da pričaju o bivšim partnerima, pokazuju koliko ih žele, koliko pate za tim odnosom. Osoba koju ću ja da nominujem je Maja Marinković - rekao je Dača.

- Znači to su Stanija i Aneli, jer Luka se nije bavio sa Sandrom Obradović. Videćemo za sedam dana što si rekao da će Mustafu da seku - rekao je Luka.

- Uvek sam stajao na Majinoj strani, a ona mi je rekla da sam ostrašćen. Rekao sam da joj Taki služi da joj šalje poklone, pokazuje da je boli k*rac za njenog oca, da ljubi odvratna Asminova usta posle svega što je rekao za njenog oca - naveo je Dača.

Autor: R.L.