Ti si nula brat, nula čovek, ti si fićfirić: Kačavenda pokazala zube Asminu, priznala da veruje Maji da ima čudne fetiše, on promenio sve boje (VIDEO)

Zbog Kačavendinog izlaganja, Asmin gutao knedle!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Mileni Kačavendi:

- Sofija i ja smo bile drugarice, ali eto pokazala si svoje pravo lice. Ti si osoba koja je mene izdala, ti si rekla Terzi da sam ja Vanji pozajmila pare, napolju se nismo viđale ti si išla na ta putešestvija, verovatno kod Daneta, ma za tebe nemam želudac - rekla je Milena pa se osvrnula na Asmina:

- Ti i ja smo bili okej, upoznali smo se pre Elite, ali sada si ostao sam, nemaš nikoga, ali to si ti. Moram da kažem da mene niko nije uvredio kao što si ti mene uvredio, da si pričao ono da sam ja htela da se je*em sa tobom i njegovim drugom i da sam tražila pet grama. Ti si čoveče sebe demolirao i unakazio, a sam si to sebi dozvolio. Ja sam za tebe čula stvari od osobe sa kojim spavaš, a ja protiv tebe nisam izmišljala priče, sve se pričalo ovde, a ti si o meni pričao svašta i izmišljao. - rekla je Milena.

- Ti si meni pretila svojom decom i mužem - rekao je Asmin.

- Oni se tobom ne bi bavili, moj muž te ne bi pogledao, prljao ruke sa tobom. Ti treba da se plašiš porodica kada izađeš, vređao si sve, psovao mrtve, otkopavao mrtve, psovao si mi majku na godišnjicu iako sam te zamolila da to ne radiš. Ti si lizing boj, od favorita si postao paćenik. POkazao si ko si i šta si, od nasilja, gde si pričao da si tukao ženu na sahranu oca pa da si joj lupio šamar, mene si vređao kao konja, ti možda nemaš menstruaciju, ali krvariš iznutra. Zvao si me pedofilkom, incest majkom, pa si shvatio i rekao da ne znaš srpski dobro, pa si se branio, a pedest puta si mi rekao je*ao te sin. Iskreno verujem u sve što je Maja rekla, da ti je gurala dezodorans u du*e, jer si pičketina, ja nisam došla da gledam tvoju usranu brnjicu, već da zaradim za svoju decu, ti možeš samo na Uroša i Daču da skačeš, a ja ti kažem dok si živ ćeš se okretati da vidiš ko je iza tebe. Ti si nula brat, nula čovek, ti si fićfirić, Maja ti jeste trofej, ali svi će da te zamaste u finalu, a ja ću se baviti tobom dok postojim. Nominujem tebe, pi*ketino - rekla je Milena.

- Ja tebe nisam nazvao incest majkom, ali videćemo kada izađemo sve - rekao je Asmin.

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Autor: N.B.