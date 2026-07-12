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Zamalo zakuvala čorbu! Aneli pokušala da navede Đukića na sukob sa Asminom, Durdžić podivljao: Ponovo svoje partnere meša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija dostiže vrhunac u Beloj kući.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč  Anđelu Rankoviću.

- S tobom može da se popriča lepo, to sam tada video. nije bilo flerta i muvanja, bile su nomralne priče. Ja te nisam gazio zbog priče sa Danetom jer smatram da je ono od prošle godine nešto mnogo gore. Asmine, prema meni si bio korektan od početka do kraja. Zbog temeramenta i preke naravi si pravoio greške. Sa Asminom sam proveo više vremna, njega ostavljam - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija, ti si se najviše izblamirala ovde. Mislim da si mnogo njih sakrila kao i Daneta. Prazna si osoba! Mogle smo da budemo okej da nisi ljubomorisala na mene zbog Terze. Asmine, tebe ću poslati u izolaciju jer si ti vređao moju majku, a sada ti se sve to vraća - rekla je Teodora.

- Asmin i ja imamo korekrttan odnos. Ti nisi glavni problem. Da jesi, ja bih te uhvatio za ruku i popričao, ali pošto nisi, nemam šta da razgovaram. Sofija, ako si se smejala ovako Terzi večeras, ja se nadam da je to samo nemoć. Ako Asmin i Aneli nemaju svest kao roditelji nemam šta da im pričam. Bebica ponovo spominej i spinuje priču - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je rekla da je on p*čka. Ponovo njene parnetre uvlači u sukob - rekao je Asmin.

- Ja sam to Ivani šapnula - rekla je Aneli.

- Mislim da si ispala jako kavrna prema Terzi. Nešto najgore je kad se deca spominju. Mislim da si sa Danetom ispala koristoljubiva, ali ko ga j*be - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

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