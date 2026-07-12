Pao mu mrak na oči: Terza saznao kako ga Sofija na kvarno ponižava i koristi, pa podivljao (VIDEO)

Ovo nije mogao da očekuje od bivše devojke.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Bori Santani.

- Asmin se sam zag*vnao, a imao je otvoren put. Ne vidim razlog da Maja govori neke stvari. probaj malo sliku o sebi da poboljšaš. Fokusiraj se sa Majom da spustite lopte i umirite porodice da ne dolazi do problema. Sofija, on je bio miljenik nacije dok se nije pomirio sa tobom. Ti si ugrozila svoju reputaciju - rekao je Bora.

- Sofija prošle godine si napravila strašnu stvar, rasturila si porodicu. Sad si sebe obrukala, stavila epitet sponzoruše i unakazila sis voju prodicu. Taj glas te uvek bije! Jesi daržljiva, a nisi se pokazala kao dobar drug. Ti se njemu smeješ jer želiš da ga uništitš. Ja sedim pored tebe a ti kažeš gledaj sad će da mi donese vodu - rekla je Dragana.

- Ti si g*vno, bolesna osobo! Obrati mi je jednom pljunuću ti u facu. Moju dobrotu koristiš kl*šarko jedna! - rekao je Terza.

- Od svih ljudi ona te najviše usr*la. Napolju nisam sigurna da ćemo se družiti da me ne bi moeti koštali kao Kačavendu. Lubeničaru će Maja biti najveća karma. Ona je početak njegovog uništenja. Šaljem Asmina - rekla je Dragana.

- Moju dobrotu ona neće koristiti - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić