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Ore se Šimanovci! Aneli šišti poput ekspres lonca na Asmina, ne može da podnese da deli isti prostor sa njim i Majom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preseo joj dan zbog ove odluke.

S obzrom da su Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nominaovani takmičari, oni će ovu noć morati da provedu u izolaciji.

Asmin je pokušao da svojoj bivšoj sugeriše da uzme drugi dušek, kako bi on i Maja Marinković imali dovoljno prostora za sebe.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uzmi sebi desni - rekao je Asmin.

- E obraćaj mi se smeće. Nemoj da te izbacim od tamo, nemoj da ne uđeš. Ja sa tobom i Majom da spavam tamo p*čka vam, materina - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Po svemu sudeći, Aneli je ova odluka, ali i ova reakcija izbacila iz takta, zbog čega se posvađala sa njim.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

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