Ni stida, ni blama! Kako može da legne sa mnom? Terza ogorčen na Sofiju, ne može da veruje kako je ispao slep kraj očiju (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom.

Terza je ovom prilikom otvorio dušu o Sofiji Janićijević i njenim neprestanim provkacijama, a onda se osvrnuo na aktuelne teme u Beloj kući.

- Pogodila me! Niko mi nije na taj način govorio ovakve stvari. Posle kad sam krenuo žešće promenila je facu. Ti si devojka zbog koje sam ja MIlicu ostavio, ne ide da se kanališ. Ja tek sad vidim da ona nije vredna, ni stida, ni blama. Kako možeš da legneš a mnom u krevet? Nije ona mene ukanalila nego sebe. Meni je majak moja rekla da će me dobrota koštati. Ona namerno mene navlači. Ja nemam neki karakter, ali sam sinoć video sve. Kvarna je! Pokazala je sve loše stvari. Dok sam glumio Putina, ona je bila Rusija, nije mogao niko ništa da joj kaže. Pogađa me šta mi kaže jer vidim koliko je loša osoba - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Maju i Asmina.

- Oni su dno sna. Obako morbindne uvrede, da ona kaže da ota copšti sa ćerkom... Ja sam rekao da od ove veze nema ništa. Maja sve radi zbog Stanije od sujete i ega. Asmin ne može da pobegne od nje. Ja nisam video u životu da se devojka onako ponižava, ona navlači njega da je vređa. Od te ljubavi nema ništa, jedva čekam superfinale da se susretnu svi. Vidi se da mu je brat pravi muškarac. Blam! - rekao je Terza.

- Kakav ti je odnos sad sa Kačavendom? - pitao je Darko.

- Želudac mi se prevrne. Ni ona nema stida ni blama. Ona misli da je ona bitna, mafija neka. KAd se dopisivala i čula sa tim ljudima, pa ih namešta ovde - rekao je, pa se osvrnuo na Filipa i Aneli:

- Ona njega ne interuje, samo je čuo da je mnogo doba u krevetu. Klasična je štek majka i kombinacija - rekao je Terza.

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Autor: A.Anđić