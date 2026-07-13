Dresirao je kao psa: Maja ne sme da pogleda u Kačavendinom pravcu, ozbiljno shvatila Asminove zabrane! (VIDEO)

Iako je Maja do sad bila čvrstog stava i uvek terala svoje izgleda da je Asmin uspeo da je slomi!

Maja Marinković i Asmin Durdžić u subotu su imali žestoku svađu u kojoj joj je on postavio ultimatum da više ne sme da komunicira sa Milenom Kačavendom. Iako je ona do sad bez obzira na sukob Asmina i Milene sa njom imala normalan odnos i nije želela da joj okrene leđa, izgleda da je sad ozbiljno shvatila reči svog partnera.

Njih dve su se danas našle jedna do druge u dvorištu Bele kuće, a Maja je čak izbegavala i da pogleda u Mileninom pravcu, kako ne bi došla u situaciju da joj se ona obrati i da ima neprijatan trenutak.

Podsećanja radi, Durdžić je u subotu iz petnih žila urlao na Maju, a onda mu je pukao film i zapretio joj je da će ponovo da ide da se smeška sa Stanijom Dobrojević zbog čega je ona totalno poludela. On joj je takođe i strogo zabranio da ima komunikaciju sa Milenom Kačavendom. Obezbeđenje je sve vreme bilo uz njih i pratilo ih u stop kako bi sprečilo ako pokušaju fizički da nasrnu jedno na drugo.

- Ući ćemo u sukob veći nego ikad, a ti samo još jednu reči progovori. Ne, nećeš imati komunikaciju. Ti nisi demantovala Matoru, Draganu i Kačavendu. Ja sam sve kulirao dok ti nisi imala komunikaciju. O čemu mi raspravljamo i šta ti upoređuješ? Od čega ja vadim svoje d*pe? - govorio je Asmin tada.

Autor: A. Nikolić