Novi haos za crnim stolom! Dok je Maja branila svoje postupke, Matora ne štedi reči na Asmina, pa ga Dača dokrajčio: Pričao si za nju da... (VIDEO)

Maja je poručila da gleda sebe i da je ne zanima šta drugi misle o njenim postupcima, dok je Matora istakla da problem nije Stanija već njena nesigurnost i odnos koji Asmin ima prema celoj situaciji.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

- Rekla si da ne možeš da izdržiš da vidiš Asmina sa drugom devojkom. Je l' si razmišljala kako je svim ljudima kojima si se umešala u vezu? - glasilo je pitanje.

- Mene ne interesuje kako je nekome. Gledam sebe. Ona je pokazala večeras kako je u kanalizaciji. Ona zna da je u kanalu. Ovo je nemoć jer ku*va nije dobila ni 48h. - rekla je Maja.

- To su naše igre. Šta ima Maja sa tim? - rekao je Asmin.

- Šutnuta k*rva - dodala je Stanija.

- Maja ne vidi grešku i ne shvata da joj nije problem Stanija. To je nesigurnost. Upravo njen ker dokazuje da igra igru sa Stanijom. Tebi se tvoj dečko odvezao jer igra igru sa bivšom devojkom. - rekla je Matora.

- Nije imuna na mene. - rekao je Asmin.

- Sve si najgore. Hvala k*rvi, sutlijašici što mi te je rešila - rekla je Stanija.

- I dalje si od*ebana baba - rekla je Maja.

- Niko moje greške ne može da opere. Ne trebaš nikome da dokazuješ. Ako voliš Maju ne treba da te zanima. Maja će joj doveka biti kriva. Ima pravo da te vređa. Ispada da se njih tri svađaju oko tebe. Sve da je i Stanija došla i rekla da ima emocije ništa te ne bi opralo. Rekao si da igraš igru i da teraš inat. - rekla je Matora.

- Sve vreme si se smejao smeće jedno, vepru jedan. Ja znam koliko se ti kompleksiraš. Šta si rekao za Maju drugi mesec? Rekao si da ju je 25 je*alo i da nikada ne bi bio sa devojkom iz koje izlazi sutlijaš - rekao je Dača.

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Autor: Teodora Mladenović