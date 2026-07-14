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Sve izašlo na videlo: Asminove uspomene pokazale koliko je bio posvećen otac, Aneli nije mogla da sakrije osmeh! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emocije su na vrhuncu dok na velikom ekranu prolaze kadrovi puni smeha, suza, ljubavi, sukoba i nezaboravnih situacija koje su ostavile trag.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Asmin Durdžić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su Asminove fotografije dok je bio mali, kao i Mikne i Sudo.

Foto: TV Pink Printscreen

Najveći osmeh imao je kad je video svoje snimke sa ćerkom Norom. Njegova bivša partnerka sa kojom ima dete Aneli Ahmić, pomno je pratila njihove zajednčke momente.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, učesnicu su imali priliku da vide šta je sve pružio od poklona Staniji Dobrojević, dok je Aneli gutala knedle. Naredni klip bio je iz studija gde su Asmin i Aneli imali verbalni konflikt zbog celokupne situacije, dok se Aneli u tim situacijamja nije suzdržavala od vređanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja Marinković pokazala je neizmernu sreću kada je videla video snimke njega i bivše učesnice Miljane Kulić, kao i gde on bira između Maje i Anite, a on je u svakoj opciji birao Stanojlovićevu. Potom se nadovezala kada je videla klipove gde ljubi Sandru Todić i izvdi striptiz nad njom tokom žurke, kao i bliskost sa Teodorom Delić. Posebnu pažnju pridala je snimku gde Stanija ispraća Asmina u ''Elitu 9''.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako su uspomene odmicale, prikazan je sam početak njegovog odnosa sa Majom Marinković, kao i njegov poljubac sa Aneli ispred Toše.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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