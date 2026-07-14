Uspomene Aneli Ahmić napravile KARAMBOL! Asmin plakao kao kiša, Luka gutao knedle kad se prisetio ljubavi s njom, Stanija doživela POMRAČENJE!

Zbog njenih uspomena, zbog ljubavi koje je doživela i preživela pred kamerama, nastao je haos za crnim stolom. Njeni bivši su puštali teške muške suze, a ljute suparnice kiptale od besa.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" prikazane su "Uspomene" pojedinih učesnika, a snimak koji je privukao ogromnu pažnju bile su uspomene Aneli Ahmić.

Na samom početku bile su prikazane fotografije i snimci njene i Asminove ćerke Nore.

Aneli je sa smehom gledala njihove porodične trenutke, dok je Asmin istog momenta izleteo iz Bele kuće. te je počeo da roni suze ispod trema.

Podsetimo, njihov porodični odnos već godinama unazad itrigira javnost, jer nisu u najboljem redu. Aneli je tokom učešća u Eliti 9 javno obećala Asminu da će moći da viđa ćerku, a on je njoj obećao da će joj dati punomćje da putuje sa Norom. Da li će održati svoje obećanje ostaje nam da vidimo.

Nakon porodičnih uspomena koje su izazvale suze kod njenog bivšeg muža Asmina Durdžića nakon što je ugledao ćerku Noru, došlo je vreme za retrospektivu Anelinih ljubavnih odnosa.

Učesnici su imali priliku da vide snimak gde je Milan Milošević u Eliti 7 pokazao Anelin pozitivan test na trudnoću sa tadašnjim partnerom Janjušem.

Potom, pušteni su video snimci sa bivšim verenikom Lukom Vujevićem, gde su prikazani njihovi usponi i padovi u odnosu. Dok video teče, Luka je bio na ivici suza da zaplače dok gleda njihove zajedničke uspomene, iako čeka dete sa Anitom Stanojlović sa kojom je ušao u vezu odmah nakon raskida sa Aneli.

Svi se pitaju kako će Anita reagovati kad bude saznala za Lukinu reakciju, pošto je bila u pušioni i nije uspela da isprati.

Nakon toga klip se nastavio na Anelin odnos sa učesnicima u ovoj sezoni, Anđelom i Filipom.

Kako je tekla retrospektiva događaja, došao je na red i njen odnos sa Anđelom Rankovićem koji je dugo bio jedan među najviše komentarisanijim temama. Na samom kraju puišeni su i klipovi sa Filipom Đukićem.

Aneli Ahmić nije skidala osmeh sa lica dok je gledala.

Posebnu pažnju je izazvalo to kad je Aneli na jednom od klipova pipala Đukića po polnom organu. Takmičari su odmah počeli da se smeju, a ona da se pravda.

Nakon što je imala priliku da vidi svoje uspomene, Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić da prokomentariše svoje uspomene.

- Jedino mi je došlo da povraćam kada sam videla hotel i da smo se ljubili. Za Janjuša, tužan period našeg života koji se desio u Odabranima. - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš Asminove suze? - pitao je Milan.

- Ne mislim da su iskrene niti sam videla da je plakao. Nek sam priča o tome - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš njene uspomene? Šta te je rasplakalo?- pitao je Milan Asmina.

- Na početku klipa kad sam video Noru. Nije me vratilo na nju, vratilo me je kako je dete bilo srećno, puno života i ovde uđe i predstavi mene kao tatu monstruma. Uđe ovde i unakazi me jer sam zavoelo drugu ženu. Ja sam se stvarno borio da budem jedan od najboljih očeva za Noru. - rekao je Asmin.

- Pričaj što si plakao, sigurno nisi zbog deteta. Dva ološa smrdljiva. Crkotine dve. Hotel je sve pokazao. Kome oni foliraju. Ovo je tvoja istina dro*ljo raspala. Šest komada. Mr* u hotel. Mene ne zanima njena je*ačina sa Lukom, Janjušem.. Njen život, njena stvar. Šest komada si primila. Tri godine si ovde zbog šest k*raca. Pop*cljiva, lažna žrtvo. - rekla je Stanija.

- Što nisi otišla? Što nisi otišla posle klupice da se opereš? - vikala je Aneli.

- Dva smećara, foliranta belosvetska. Koristite sopstveno dete da bi u rijalitiju zarađivali. Nije seo u auto da vidi Noru, a kaže da je plakao zbog nje. Plakao je jer je video njenih šest polnih organa. Smrdušo jedna, štroko, sp*rmušo. - rekla je Stanija.

Dok su reklame bile u toku, Stanija Dobrojević nije mogla da pređe olako preko upomena Aneli Ahmić, te je otišla u kuću Odabranih gde je zaplakala, a Danilo Dača Virijević pružio joj je rame za plakanje.

- Kao možeš da budeš majka, a da ne plačeš na klip od deteta, a nisi ga videla deset meseci? - rekla je Stanija.

- Ko njemu veruje da je on plakao zbog deteta. Katastrofa, dva ološa. A detence čuva baba kao da ga je ona rodila - rekao je Dača.

- I nju će njena karma da je stiže. I za Luku je karma stiže. Ostavila dečka i nabila se tamo u hotelu. evo sad ima dečka koji ne želi mamu sa detetom. Go*vna mrtva. Gde sam ja Bogu u životu žgrešila da na njih nabasam - rekla je Stanija.

- Njima ništa nije bitno, ništa im nije sveto. Ućiće opet da se j*bu sa novim devojkama i muškarcima. Rekao je za dete da ga je napravio Žika, a sad plače kao zbog deteta. - rekao je Dača.

Maja Marinković bila je sledeća koja je prokomentarisala uspomene Aneli Ahmić.

- Stavrno je žena koja može svašta da podnese, jaka žena. Što se tiče Asmina, videla sam da je počela vilica da m,u se trese i posle Norinih snimaka je otišao. Verujem da mu je teško da vidi dete posle toliko vremena. Tako da Stanijina priča pada u vodu. Staniju i dalje boli hotel i ne može da prežali. - rekla je Maja.

- Znam je kako diše. Mogla je da se opere posle klupice. Uništila mi je ovo što sam videla. Videli ste po mojim reakcijma šta je bilo lepo, a šta nije - rekla je Aneli.

- Mislim da je najviše boli hotel i sam taj čin što se desio. Ja stvarno mislkim da ona mrzi decu kad je videla srećnu porodicu. neka prvo gledaju svoje porodice - rekla je Maja.

- Kome je validna Maja. Maja nema šta nije rekla za Noru. Što se tiče klipa, klip je spinovanje priče. Jeste dete lepo i srećno. Ja mu ne verujem. Kad je Grofica poslala Norin klip, Asmin n ije imao nikakvu reakciju. Na klipu je Asminu ona stvar digrnuta na Aneli, a ona ga je opkoračila i rekla je da je dobila. Kako mu se digao na nju kad je rekao da je vadila krvav tampon. Nemoj da se ovde spinuju priče, da koristite dete. - rekao je Dačo.

- Ja nemam potrebu da se bilo kome pravdam. - rekla je Maja.

- Kad je bila ona situacija između Maje i Stanije, ja sam ti Milane šapnuo. Darko me je pitao i ja sam ispričao. Nije se čulo ime. - rekao je Dača.

Autor: R.L.