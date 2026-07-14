Pokaži pete ako smeš! Ivan povileneo, stavio BOSA STOPALA na sto, pa zaurlao na Murata! (VIDEO)

Tokom higijenskog sastanka nastala je urnebesna situacija između Murata i Ivana, a Goca je mogla samo šokirano da posmatra.

Murat je počeo da imirita Ivana Marinkovića kako izgleda, kako priča, a napumpao je i stomak, da dočara u potpunosti Marinkovićev personaliti.

Zbog toga je Ivan povileneo, te je stavio bosa stopala na sto, te pozvao Murata da on pokaže svoja.

- Hajde pokaži pete ako smeš. Daj pete! Evo moje pete, daj tvoje pete - urlao je Ivan.

Nakon toga Marinković se obratio Sari Stojanović i rekao da je Murat koristi.

- Čovek te maltretira, ostavlja te tri puta dnevno, a onda te odvede da te j*be, da kaže drugovima da je j*bao u Eliti. Kad je video da nisi nomrmalna, rekao daj da budem s njom - rekao je Ivan.

- Nije tačno nego me je zavoleo - rekla je Sara.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.