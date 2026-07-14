AHMIĆKA VAN SEBE! Aneli krenula da pogodi Ivana, pa izletela u suzama iz Bele kuće! Kad se vratila zaletela se na Asmina! (VIDEO)

Nastala je prava drama nakon uspomena Hane Duvnjak, svi su se uključili u ovaj sukob.

Hana Duvnjak istakla je da je ona više viđala Noru nakon osme sezone "Elite" nego njena majka Aneli Ahmić.

Na Anelinu stranu stao je odmah Lepi Mića koji je počeo da urliče na Hanu, a na njenu stranu stao je Ivan Marinković.

Kad je videla da je Ivan ustao, Aneli je povilenela i poželela da ga pogodi sa nečim.

- Mrš p*čka ti materina - povikao je Ivan.

- Bolje da ne pričam šta su radili Neriju kad je bio dete. Zanemarivali su ga, nije znao ko mu je tata, nikad na grob nije otišao, različiti muškarci kroz kuću, čuvao je decu, bio im tata, imao je troje dece, brinuo je o toj deci, nije išao u školu ni osnovnu ni srednju, jer je morao da čuva decu - rekla je Hana.

- Sita je svašta pričala za moju porodicu, a njeno dete je došlo ovde i reklo da je to sve njihova porodica. Hana što priča, to je istina, to sam i ja pričao. Anelin brat se sigurno siti njenog učešća, niste trebaloi da ga spominjete, ne možete više živeti u Dubrovniku - rekao je Asmin.

- Verovatno će me čekati ljudi koji su hteli već da mi lome kolena - rekla je Hana.

- Ko ne može da živi u Dubrovniku, o čemu pričate, koga pominješ - zaurlala je Aneli i zeletela se na Asmina.

- Oni napadaju moju predivnu porodicu, ja devet meseci slušam šta pričaju o mojoj porodici - rekla je Aneli.

- Sita je gurnula Aneli da reši probleme, zašto ona nije ušla. Nije to tvoj problem Aneli, tvoj problem je Nora - rekao je Asmin.

- Mrš smeće, sad ćeš da vidiš šta ti sledi - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.