Otkopane ratne sekire! Hana se prisetila svojih uspomena sa Neriom i svađa sa Aneli, Ahmićka je sve vreme ISMEVALA I DOBACIVALA! (VIDEO)

Emisija koja je sinoć napravila pravu pometnju u Beloj kući danas se nastavila, a već na samom početku dogodio se pravi zemljotes zbog Haninih uspomena.

Tokom današnje emisije "Uspomene" učesnici ali i gledaoci TV Pink mogli su da vide uspomene Hane Duvnjak.

Svi su imali prilike da se prisete Haninog ulaska u Elitu, kao i prvih emotivnih trenutaka sa Neriom Ružanjijem, ali i ljubomore koju je pokazala.

Hana se prisetila i svađa koje je imala sa Aneli Ahmić, što je uzburkalo davno zakopane ratne sekire.

Aneli je sve vreme imitirala Hanin plač, te je istakla kako ne može očima da je gleda.

Autor: R.L.