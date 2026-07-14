Da su moji partneri bili svi u klipu do ujutru bi trajalo: Asmin menja boje kao semafor na sve Majine bivše, Anita najavila Luki osvetu! (VIDEO)

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Milan Milošević dao je reč Maji.

Nakon odgledanih uspomena Maja Marinković je dobila reč da prokomentariše, te se odmah osvrnula na sve svoju prošlost.

- Bogate uspomene, bogata prošlost. Nisam u samom startu osetila tu konekciju, ali jeste mi bio zanimljiv. Očigledno je moralo ovako da se završi. Mi nismo ušli u vezu iz inata. Mi smo delovali kao da smo u vezi, samo nismo ozvaničili. Stvarno sam ga zavolelea - rekla je Maja.

- Kako gledaš na klip sa Pecom? - pitao je Milan.

- Najnormalnije. Peca je bio moj partner kao štop sam ja bila njegova partnerka javno. To se desilo u sopoljnjem svetu i davnih dana je ispričana ta priča. Nemam ništa loše da kažem. On se pomirio sa Aleksandrom i to je to - rekla je Maja.

- To je njena prošlost i očekivao sam mnogo suroviji klip. Ja sam je prihvatio sa tom prošlošću. Znao sam da Maja nije nevina. Ja sam nju prihvatio takvu kakava jeste. svuda je ista, to sam primetio. Simpatična devojka. Ima klipova bez operacija, lepa devojka, simpatična. - rekao je Asmin.

- Svi ste mogli da vidite koliko je moja mama lepa, prelepa žena. Mogli ste da vidite kako sam bila lepa beba. Da su moji partneri bili svi u klipu sigurno bi do ujutru trajao klip. Kad sam ušla imala sam 22, a sad 30. Meni jedino što može da se uzme loše su skandalozni odnosi. Meni se moje uspomene stvarno sviđaju. Totalno sam ravnodušna prema Caru. - rekla je Maja.

- Kako gledaš na odnos Maje i Luke? - pitao je Milan.

- Jako zanimljivo, pogotovo bokserice. Guarana i bokserice. Bokserice mu neću oprostiti i osvetiću mu se napolju. Ja sa Lukom pričam o svemu i gledamo isto na svet. Ni u jednom trenutku mi nije pokazao da se pokajao što je sa mnom. Jedno drugom su se fizički svideli. - rekla je Anita.

- Ja sam Asminu pričao da kad uđeš u vezu sa Majom moraš da znaš ko je ona. Najviše ko liči na Asmina je Bilal samo što je on mršaviji. Mogao si da vidiš ko je lemur i zašto si držao lemure na faci. Filip Car ima ono što ti nikad nećeš imati. Luka i Maja su hteli da uđu u vezu. Mogli ste da vidite gaće, paštete i koliko je Luka odlepio. Omn sve apsolutno laže i Anita jadna je toga svesna. - rekao je Dača.

- Videli smo Majinu rekaciju na Filipa Cara. Imala je prvo tužnu facu klad je pušten. Smejala se kad je pušten klip sa Carom i Asminovom glavom što je pokazalo da nije ravnodušna. Karma će joj vratiti. Zbog medija i aktuerlnosti je ušla sa Pecom. Žao mi je što nije bio Marko Miljković, Zvezdan... Poštedeli su je. Pustili su par, a ima ih dosta. Poznata je po s*ksu, da je loša drugarica - rekao je Uroš.

- Ovo što sam videla sa Carom je bila najiskrenija. - rekla je Boginja.

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Autor: Teodora Mladenović