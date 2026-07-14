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Sita me je terala da idem u socijalno i kažem da ne želim da vidim babu Nadu! Nerio otkrio da očekuje uhođenje i pretnje od strane svoje majke kad napusti rijaliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin otvorio pandorinu kutiju, pa isprovocirao Neria da otkrije sve mračne tajne porodice Ahmić.

Tokom današnje emisije, Nerio Ružanji otkrio je šta očekuje od svoje majke Site i tetke Aneli, a onda je otkrio i šta je bio primoran da uradi svojoj baki Nadi.

- Očekujem od moje majke uhođenje, pretnje, sve i svašta - rekao je Nerio.

- Šta je radila tvoja mama tvojoj baki Nadici, a to je majka tvog pokojnog oca - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od uvreda, do toga da me je naterala da odem u socijalno i kažem da ne želim da ih vidim, da su oni loši, a oni su pokušavali da me vide jer sam sin od njihovog pokojnog sina - rekao je Nerio.

- Klošaru, sve će da ti leti iz hotela, sad ide tortura - vikala je Aneli Asminu.

- Nije moja porodica ludnica - rekao je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je u celoj toj temi, ja sam čula razgovor sa Nikicom, videla sam dokaze crno na belo. Meni su poslati opasni ljudi na bazenu. Meni su rekli da ja i moj dečko da se vodimo kao nevodeći gosti, ja nisam iz tog krimi sveta, a bilo je Sitin stori onda, ona meni j majku, da su mene zastrašivali na bazenu, to je razlog što ja nisam htela u sedmicu, jer mi je bilo jasno o kakvim se ljudima radi. O njenom bratu, o njenoj kriminalnoj prošlosti, sve postoji na gluglu - rekla je Stanija.

Autor: R.L.

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