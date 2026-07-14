Sita me je terala da idem u socijalno i kažem da ne želim da vidim babu Nadu! Nerio otkrio da očekuje uhođenje i pretnje od strane svoje majke kad napusti rijaliti! (VIDEO)

Asmin otvorio pandorinu kutiju, pa isprovocirao Neria da otkrije sve mračne tajne porodice Ahmić.

Tokom današnje emisije, Nerio Ružanji otkrio je šta očekuje od svoje majke Site i tetke Aneli, a onda je otkrio i šta je bio primoran da uradi svojoj baki Nadi.

- Očekujem od moje majke uhođenje, pretnje, sve i svašta - rekao je Nerio.

- Šta je radila tvoja mama tvojoj baki Nadici, a to je majka tvog pokojnog oca - pitao je Asmin.

- Od uvreda, do toga da me je naterala da odem u socijalno i kažem da ne želim da ih vidim, da su oni loši, a oni su pokušavali da me vide jer sam sin od njihovog pokojnog sina - rekao je Nerio.

- Klošaru, sve će da ti leti iz hotela, sad ide tortura - vikala je Aneli Asminu.

- Nije moja porodica ludnica - rekao je Aneli.

- On je u celoj toj temi, ja sam čula razgovor sa Nikicom, videla sam dokaze crno na belo. Meni su poslati opasni ljudi na bazenu. Meni su rekli da ja i moj dečko da se vodimo kao nevodeći gosti, ja nisam iz tog krimi sveta, a bilo je Sitin stori onda, ona meni j majku, da su mene zastrašivali na bazenu, to je razlog što ja nisam htela u sedmicu, jer mi je bilo jasno o kakvim se ljudima radi. O njenom bratu, o njenoj kriminalnoj prošlosti, sve postoji na gluglu - rekla je Stanija.

Autor: R.L.