PROVOKACIJAMA NEMA KRAJA: Maja nastavlja da drobi Alibabi, zabranila mu da komunicira sa Terzom, pa mu najavila dolazak iz Rusije! (VIDEO)

Maja otvorila sve sporne teme, a Asmin pokušavao da se odbrani od njenih optužbi.

Nakon burnog sukoba, Maja Marinković nastavila je da insistira na razjašnjenju sporne situacije sa Asminom Durdžićem, ne dozvoljavajući da se rasprava tek tako završi.

- Pitam ko su ološi? Ti mene spasio? - nastavila je Maja.

- Video sam kad smo krenuli ti i ja iz kuće - rekao je Asmin.

- Ti misliš da sam ja luda? - pitala je Maja.

- Ti si jako pametna - rekao je Asmin.

- Ja ću ti vratiti sve, a znam i kako. Žurku možeš da zaboraviš. Ti hoćeš da spustiš loptu sa Aneli zbog primarnog cilja - rekla je Maja.

- Daj Bože da ispadnem sutra - rekao je Asmin.

- Ne mogu da verujem da si toliko potrošan - rekla je Maja.

- Sve si u pravu. Obraz mi je čist. Nisam se prodao. - rekao je Asmin.

- Milioneri nikad ne ulaze u rijaliti. Imaćeš drugara bff,to će ti biti fijsko, a ja ću uživati - rekla je Maja.

- Samo da izađem pred vas svih, a i da izađem posle baš me briga - rekao je Asmin.

- Kome si dobacio? Odakle ti mu*ašca? Na koga si aludirao na Teodoru ili Kačavendu. Znači ti mene ogovaraš sa najboljim drugom? Ajde da vidim da mu se samo obratiš - pitala je Maja.

- Zbog tebe nisam ništa izgubio da bih na tebe aludirao. Za mene ološ može da bude Stanija i Aneli - rekao je Asmin.

- Napravi mi da jedem. Možda volim ribe, žene. Otkud ti to znaš - rekla je Maja.

- Možda i ja volim muškarce. Imaćeš priliku da ga upoznaš - rekao je Asmin.

- Možda dođemo direkt iz Rusije - rekla je Maja.

- I ja iz Italije - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović