Neću zbog jedne krave da od porodice pravim incest: Asmin ponovo pokazao da nije sažvakao Majine uvrede! (VIDEO)

Asmin se više nije suzdržavao, pa je Maji ponovo prebacio sve što mu je rekla tokom svađe.

Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su doživeli krah i ušli u raspravu.

- E, laku noć. Rekao sam dvadeset puta. Rekao sam Terti da je zbog k*rve izgubio dete, i ja zbog k*rve dete. Ku*va mi ne da dete i spinuje priču. Eto to smo pričali. Ti si me prva vređala. Rekla si da si mi gurala bodi mist, ponovo si to ponovila. Ti si rekla da je moj tata je*ao moju sestru i to si danas ponovila. - rekao je Asmin.

- To danas nisam ponovila - rekla je Maja.

- Jesi. - rekao je Asmin.

- Ponovo je Matora bila u pravu i Ivan i Bebica da ćeš to ponoviti u prvoj svađi. Misliš da ću ja zbog jedne krave praviti svoju porodicu incest porodicom. Evo ona se smeje na ovo - rekao je Asmin.

- Ko se smeje? - pitala je Maja.

- Treba da te bude sramota. Pusti me da spavam. Ja sam se izblamirao kod Teodore i Bebice jer si ti ljubomorisala na Tedodoru. Jedini par koji se svađao oko Bebice i Teodore smo ti i ja. I zbog Milene Kačavende koja izgleda kao konj bez glave.- rekao je Asmin.

- Evo smeje se - rekla je Maja.

- Skloni se od mene. Okreni se. Majo pusti me na miru. Hoću da spavam ženo draga - rekao je Asmin.

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Autor: Teodora Mladenović