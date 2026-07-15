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Voziću te u Lambiću na kojem će pisati moje ime: Stanija Dobrojević se nada iznenađenju koje će joj prirediti Brazilac?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dača Virijević priznao je Staniji Dobrojević da je njegov otac Srđan Virijević Brazilac sprema za mnoga iznenenađenja koja obaraju s nogu, onda kada se zaljubi.

Dača Virijević osvrnuo se na komentar voditelja Milana Miloševića da je njegov otac Brazilac bacio oko na Staniju Dobrojević, te joj je stavio do znanja da kada se zaljubi i opredeli za jednu ženu, tada je spreman za brojne neočekivane i veoma romantične poteze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako je tata moj stvarno izjavio da će na finalnoj večeri staviti tablice od njegovog Lama Stanijino ime, ja ne znam. On inače ima tablice, na kojima biše njeno ime. On je bivšoj devojci kupio kola, a na tablicama je pisalo njeno ime, bio je veoma zaljubljen u nju - rekao je Dača.

- Ako je tako, hit! Dačo, voziću te u Lambiću na kom će pisati moje ime - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: S.Z.

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