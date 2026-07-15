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Maja doživela nervni slom: Divlja i urliče po hotelu, Asmin je proglasio bolesnicom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije dugo izdržala da bude mirna, pa je napravila novi haos!

Maja Marinković sedela je ispred hotela i pušila cigaretu, a onda je iz čista mira počela da urla i pravi haos i to samo jer joj se Mina Vrbaški obratila da joj saopšti gde su joj palačinke.

Asmin Durdžić nije mogao da veruje šta gleda svojim očima i odmah je osudio njeno ponašanje, ali nju to nije interesovalo, pa je nastavila da se dere i da pravi dramu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću da mi se ljudi obraćaju jer nisam psihički dobro - urlala je Maja.

- Kako se to ponašaš? Ti si bolesa - dodao je Asmin.

- Bolesna sam. Ja vidim da sam pred nervnim slomom i neću da mi se bilo ko obraća - nastavila je da viče Marinkovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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