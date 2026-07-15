AKTUELNO

Zadruga

Leti perje: Boginja brutalno zaratila sa Anđelom zbog Sofije! Tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anđelo Ranković ušao je u žestoku verbalnu raspavu sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Dušicom Đokić jer je začuo da se po Beloj kući širi da je igrao namenski na istom mestu gde i Sofija Janićijević.

Anđelo Ranković ušao je u žestoku verbalnu raspravu sa Tanjom Stijeljom Boginjom nakon što je čuo da joj je Dušica Đokić rekla kako je igrao na istom mestu gde i Sofija Janićijević tokom žurke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja, Boginja, šta mi uradi. Anđelo, samo da ti objasnim... - rekla je Dušica.

- Mrš bre u pi*ku materinu, da vas više ne vidim. Terajte se svi - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ajde, mrš u pi*ku materinu - rekao je Anđelo.

- Mene teraš, a ja sam čula od Dušice da Sofija igra gde i on?! Od tebe sam najmanje očekivala da me psuješ - kazala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Suzdržavamo se: Viktor i dalje NE VERUJE Mini, Anđelo progovorio o Boginji, pa opleo po Luki: Pokazivao je OPSESIJU, sada... (VIDEO)

Domaći

Najbrutalniji rat Maje i Stanije: Ovakve uvrede još niste čuli, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

Tebi smetam ja i niko drugi: Pale nove prozivke Stanije i Maje, tresu se zidovi Elite! (VIDEO)

Zadruga

Tresu se zidovi Bele kuće: Uroš nastavlja da gazi Luku i trudnu Anitu, optužio ih da ne biraju način da budu žrtve! (VIDEO)

Domaći

RAZOTKRIVENA JOŠ JEDNA TETOVKA U ELITI! Dušica Đokić igrala oko šipke u Severnoj Makedoniji! Odala je cimerka, a sada se javljaju svedoci: Bila je sa

Domaći

Nema trunku srama: Sofija umire od smeha dok se pere od afere sa 41 godinu starijim čovekom, Terza zgrožen, ubeđen da su bili intimni (VIDEO)