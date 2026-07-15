Leti perje: Boginja brutalno zaratila sa Anđelom zbog Sofije! Tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Anđelo Ranković ušao je u žestoku verbalnu raspavu sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Dušicom Đokić jer je začuo da se po Beloj kući širi da je igrao namenski na istom mestu gde i Sofija Janićijević.

Anđelo Ranković ušao je u žestoku verbalnu raspravu sa Tanjom Stijeljom Boginjom nakon što je čuo da joj je Dušica Đokić rekla kako je igrao na istom mestu gde i Sofija Janićijević tokom žurke.

- Ja, Boginja, šta mi uradi. Anđelo, samo da ti objasnim... - rekla je Dušica.

- Mrš bre u pi*ku materinu, da vas više ne vidim. Terajte se svi - kazao je Anđelo.

- Ma ajde, mrš u pi*ku materinu - rekao je Anđelo.

- Mene teraš, a ja sam čula od Dušice da Sofija igra gde i on?! Od tebe sam najmanje očekivala da me psuješ - kazala je Boginja.

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Autor: S.Z.