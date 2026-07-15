Dramaturgija Aneli Ahmić: Doživela nervni slom zbog Filipovog pijanstva, iz petnih žila urliče i plače! (VIDEO)

Ahmićeva napravila karambol u dvorištu kad je videla u kom je stanju Filip nakon završetka žurke!

Aneli Ahmić doživela je nervno slom zbog stanja u kojem je zatekla Filipa Đukića. Ona je počela da plače i urla na sav glas jer je on previše pijan, a za njegovo stanje krivila je sve ljude koji su oko njega.

- Kako vam nije žao ovakvog da ga dovodite? Sram vas bilo. Ivane, ti si jedno smeće raspralo - urlala je Aneli.

- On može i da trči, kunem ti se - dodao je Dača.

- Aneli, on je malopre vaćario Dušicu - dodao je Ivan.

- Vodite ga u krevet. Filipe, idi u krevet i ostavi me na miru. Ne dolazi i ostavi me! Kako vas nije sramota? - nastavila je ona.

- Aneli, on je sam ustao - rekao je Dača.

- Filipe, pusti me demoliran si - dodala je Aneli.

- Mi njega smestimo, a on pobegne - dodala je Kačavenda.

- Aneli, on hoće kod tebe, šta da radimo? - podbadao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić