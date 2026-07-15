Dežurna radnica Dušica Đokić: Jedva dočekala da primi Filipa u krevet, pijani Đukić opet zaboravio da je ludo zaljubljen u Aneli! (VIDEO)

Dušica spremna za novu utorak akciju sa Filipom, jedva dočekala da ga ugosti u svom krevetu!

Nakon što je zbog prevelike količine alkohola jedva stajao na nogama, a cimeri ga pridržavali i nosili do kreveta, Filip Đukić ponovo je dospeo u centar pažnje zbog svog odnosa sa Dušicom Đokić.

Iako je prethodnih dana više puta isticao emocije prema Aneli Ahmić i pokušavao da joj se približi, čini se da je burna žurka potpuno promenila tok večeri. Dušica je ponovo ugostila Filipa u svom krevetu, gde su nastavili da provode vreme zajedno, razmenjujući nežnosti i prisne dodire, dok su ostali ukućani sa nevericom posmatrali razvoj situacije.

Mnogi su odmah prokomentarisali da je Đukić, pod uticajem alkohola, potpuno zaboravio na Aneli, prema kojoj je do juče pokazivao snažne emocije. Podsetimo, cimeri su ga neposredno pre toga čak i razdvojili od Dušice, u želji da ne napravi još jedan potez koji bi mogao dodatno da naruši njegov odnos sa Aneli.

Da li će Filip svoje postupke pravdati alkoholom ili će novo zbližavanje sa Dušicom ostaviti trajne posledice na njegov odnos sa Aneli Ahmić, ostaje da se vidi u nastavku "Elite 9".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić