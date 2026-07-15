Drugog čoveka zove ocem, na sahranu moje majke nije došla! Ivan Marinković plakao kao kiša zbog odnosa sa ćerkom Lenom: Ona neće da me vidi!

Odnos sa bivšim ženama i decom mu nikako nije dobar, ali do sada se držao čvrsto i ovu temu vešto izbegavao, međutim, sinoć se potpuno slomio.

Ivan Marinković pričao je sa učesnicima, grcajući u suzama o svom odnosu sa ćerkom Lenom, koju je dobio iz braka sa pevačicom Gocom Tražan. U nikad iskrenoj ispovesti, on je otorio dupu i priznao koje stvari ga najviše bole i s čim se nije izborio ni dan danas.

Ćerka nije otišla na sahranu njegove majke

- Ona ne vidi šta sam sve uradio za nju, kakav sam ja zapravo otac. Šta sam ja uradio?! Ništa nisam uradio bre. Moja majka je imala rak, borila se sa tim dve godine, kao biljka je bila, trčala je za Lenom, a ona njoj nije otišla na sahranu. Samo čekam trenutak da mi se javi, a plašim se da se to nikada neće doći. Zovem je svake godine, a ona drugog čoveka zove tata. Gocin muž je mene tužio, on je od nje mlađi petnaest godina. Kada smo se Goca i ja razveli, ja sam sa njima bio dobar, prodavao sam im i neke naočare. Meni je ćerkica govorila tad da ona spava sa njima u ustom krevetu, ja sam tada rekao da ne treba tako, ali nisam dizao frku. Tužio me je jer sam ja u rijalitiju rekao da ne mogu oni da imaju dete, jer je meni tako jedna novinarka rekla. To je odbačeno, on je govorio kako sam ja javna ličnost, da sam govorio da ne može da ima dete sa Gocom i da ima traume zbog kojih ne može da se zaposli, a on je čovek bubnjar. Zbog toga je ona Lenu priklonila njemu, a ona ga danas zove ''tata''. Udavio bih se ovde u plićaku da nečije dete zovem ćerkom, odmah sad. Ja Željka nisam video četiri godine jer mi je bila najvažnija ova ku*etina (Jelena) koja me je na kraju prevarila. Vidite li vi ljudi kakvu ja karmu imam, ljudi moji, kakva je to karma. Moja ćerka mene neće da vidi - rekao je Ivan.

I odnos sa sinom Željkom mu je bolna rana

On je potom dodao da ga veoma boli jer ne može da uspostavi dobar odnos sa Miljanom Kulić, majkom njegovog sina Željka.

- Željku nisam omogućio da ide sa mnom na more, ali uvek se nešto desi, to su ipak Miljana i ti problemi. Sada se plašim i da Kulići ne okrenu Željka protiv mene, jer je ipak on moj sin. Četvrtu godinu odlazim do Niša, a onda Miljana dođe i napravi haos. Miljana znam kakva je, ima emociju, znam kakva je. Čim izađemo, Željku je sutradan rođendan. Mislim i da je Miljana mene pljuvala jer je moja sestra nju tužila, ali je to uradila jer je Miljana svašta govrila na račun njen, svašta nešto. Marija jeste najbolja baka Željku, ja to ne mogu da poreknem, ali ne znam zašto me stalno pljuje. Hana, Nerio, držite se zato do kraja, budite svojim roditeljima dobri. Nerio, pomiri se jednog dana sa majkom, makar da ne budete u svađi nekoj. Ja sam u situaciji da kao roditelj ne mogu da budem pored svoje dece. Eto, moja greška je kad je Željko u pitanju, nadam se da ću to da ispravim kako treba. Molim Boga da jednog dana umrem, da se ne mučim i da sve što sam imao ostavim svojoj deci. Moj najveći problem je to što ću kad izađem iz rijalitija, pozvati Kuliće, a onda će nastati problem. On će da kažu kako nisam želeo sinu da dođem na rođendan - rekao je Ivan.

- Idi na rođendan, daj mu poklon i reci da ga voliš najviše na svetu - kazala je Hana.

- Mislim da nisam loš, ali nadam se da ću moći da ispravim neke stvari. Hvala jer sam došao u ''Zadrugu 6'', jer sam uspeo neku konekciju da napravim, da ostvarim pristup neki, da dođem do svog sina. Možda i treba da odem u Niš, da tamo živim jer mi je sin tamo. Šta ću, nisam mogao, ali možda sad pod stare dane to uradim. Evo, sad ću da renoviram stan i sve pare svojoj deci ću da ostavim. Sad se sećam ispred hotela Metropol idem i stiže mi slika Lenine haljine sa maturske večeri a ona mi piše ''tata, kako ti se sviđa haljina''. Nije znala koju da obuče, a ja pojma to nemam, ali mi je bilo toliko milo jer je ona samo želela meni da napiše poruku, kao svom ocu. Po tome ja vidim da nije njena želja da nema dobar odnos sa mnom - rekao je Ivan.

Autor: R.L.