AKTUELNO

Zadruga

Nazvala sam ga PILENCE, Mina me je videla kao pretnju! Stanija otkrila šta stvarno misli o Vikotru, njemu ZADRHTAO GLAS! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dušica je imala žestoke komentare, te je istakla da je iskompleksiran i da misli da može da ima sve što poželi.

Nakon odgledanih uspomena Viktora Gagića usledili su komentari glavnih aktera.

- Video sam dedu, jako sam bio vezan za njega, ne mogu da pričam, i pradeda, i cela porodica na okupu, majka, sestra, ima tu i sa rođendana i sa sporta, moglo je i bogatije, ali nije loše. Najviše mi drago što sam video porodicu i te stare slike - rekao je Viktor drhtavim glasom.

- Znam on je najviše vezan za dedu, malo malo pa se dotakne deke, vezan je za porodicu, lepe uspomene, mlad je život je pred njim. Prošli smo sito i rešeto ovde, to je normalno, u takvim smo okolnostima - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam šta da kažem, bili smo okej, žao mi je što nismo ostali drugari jer sam znala da između nas nema ništa. On je mlad i malo iskomplekisarn, navikao je sve da ima i da sve bude po njegovom, to mi se automatksi nije svidelo - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Previše me je bilo u ovom klipu, to mi se ne sviđa, Mini se nije svidelo što sam mu rekla pilence, ali sad me više ne doživljava kao pretnju. Mina je u ovom odnosu jako požrtvovana, jako se predala - rekla je Stanija.

- Stanija i dalje si im problem, nije se njihov odnos popravio. Viktor je s njom jer sumnja da ima nešto o njemu, da ga drži u šaci - rekao je Uroš.

- Nije zbog Stanija, Mina je rekla da ima neumesne šale - rekao je Luka.

- Nazvao je Minu k*rvetinom raspalom i terao je na odnose - rekao je Uroš.

- Ona je meni prebacila, šta si ti meni radila u krevetu, davila si me i udarala - rekao je Viktor.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kompletno posrnuće Sare Stojanović! Kad je videla ljubavne kadrove sa Muratom slomila se, pa zaurlala na Ivana: Ti si me uništio! (VIDEO)

Domaći

Otkrila šok detalje: Zorica Marković priznala šta se dešavalo između nje i Voje Brajovića na snimanju čuvenog filma

Zadruga

TAD SAM JOŠ BILA SA ASMINOM! Aneli otkrila šta joj je astrološkinja predvidela za početak 2026. koju će dočekati sa Anđelom! (VIDEO)

Domaći

'ODRASLA SAM U NEMŠTINI I JELA SAMO HLEB I MAST' Dara Bubamara je sada jedna od NAJBOGATIJIH pevačica, a nekada je maštala samo da ne bude gladna! ŽIV

Domaći

KAD ĆEŠ DA URADIŠ TAJ LIFTING, SA 80? Suzana Mančić (69) otkrila sve estetske korekcije, operaciju grudi uradila po preporuci ove folk pevačice

Zadruga

Čim se dere znači da se zaljubio: Bora uverava Aneli da je Filip lud za njom! (VIDEO)