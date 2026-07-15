Nazvala sam ga PILENCE, Mina me je videla kao pretnju! Stanija otkrila šta stvarno misli o Vikotru, njemu ZADRHTAO GLAS! (VIDEO)

Dušica je imala žestoke komentare, te je istakla da je iskompleksiran i da misli da može da ima sve što poželi.

Nakon odgledanih uspomena Viktora Gagića usledili su komentari glavnih aktera.

- Video sam dedu, jako sam bio vezan za njega, ne mogu da pričam, i pradeda, i cela porodica na okupu, majka, sestra, ima tu i sa rođendana i sa sporta, moglo je i bogatije, ali nije loše. Najviše mi drago što sam video porodicu i te stare slike - rekao je Viktor drhtavim glasom.

- Znam on je najviše vezan za dedu, malo malo pa se dotakne deke, vezan je za porodicu, lepe uspomene, mlad je život je pred njim. Prošli smo sito i rešeto ovde, to je normalno, u takvim smo okolnostima - rekla je Mina.

- Nemam šta da kažem, bili smo okej, žao mi je što nismo ostali drugari jer sam znala da između nas nema ništa. On je mlad i malo iskomplekisarn, navikao je sve da ima i da sve bude po njegovom, to mi se automatksi nije svidelo - rekla je Dušica.

- Previše me je bilo u ovom klipu, to mi se ne sviđa, Mini se nije svidelo što sam mu rekla pilence, ali sad me više ne doživljava kao pretnju. Mina je u ovom odnosu jako požrtvovana, jako se predala - rekla je Stanija.

- Stanija i dalje si im problem, nije se njihov odnos popravio. Viktor je s njom jer sumnja da ima nešto o njemu, da ga drži u šaci - rekao je Uroš.

- Nije zbog Stanija, Mina je rekla da ima neumesne šale - rekao je Luka.

- Nazvao je Minu k*rvetinom raspalom i terao je na odnose - rekao je Uroš.

- Ona je meni prebacila, šta si ti meni radila u krevetu, davila si me i udarala - rekao je Viktor.

Autor: R.L.