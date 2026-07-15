Trese se Bela kuća: Bukti rat Mine i Viktora, ona zaplakala jer se prisetila njegovih reči da je ona žena lakog morala! (VIDEO)

Ove reči mu nikad nije zaboravila.

Nakon odgledanih uspomena Viktora Gagića došlo je do žestoke rasprave između njega i Mine Vrbaški.

- Ja tebe nazvao k*retinom raspalom, pričaj šta si ti meni radila - besneo je Viktor.

- Imali smo sitne rasprave u kazinu, ona je meni prebacila, ja sam hteo da nastavim da spavam, sad ide okolo i pričam da sam joj rekao da je k*rvetina raspala, to nije istina, a ti si mene davila i udarala, a ti sad pričaš gluposti. Kad je Staniji pao peškir ja sam dobacio neka padne opet, ali nije ništa bilo - rekao je Viktor.

- Nije pao peškir, samo je ovako malo spao - rekla je Stanija.

- Nisam to nikad u životu rekao - rekao je Viktor.

- Zaboravio si možda, a sve to si joj rekao - naveo je Dača.

- Ona je rekla da si skinuo gaće i da si hteo da optiš s njom - rekao je Uroš.

- To si pričala je li, tako želiš mir u vezi, da pričaš da ja skidam gaće, treba da te bude sramota šta pričaš - rekao je Viktor.

- Da to sam rekla - rekla je Mina.

- Kad sam ja tebe nazvao k*rvetino? - pitao je Viktor.

- U krevetu. Ti znaš šta sam radila i zašto sam donosila novac kući i to me najviše povredilo - rekla je Mina kroz suze.

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Autor: A.Anđić