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Trese se Bela kuća: Bukti rat Mine i Viktora, ona zaplakala jer se prisetila njegovih reči da je ona žena lakog morala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ove reči mu nikad nije zaboravila.

Nakon odgledanih uspomena Viktora Gagića došlo je do žestoke rasprave između njega i Mine Vrbaški.

- Ja tebe nazvao k*retinom raspalom, pričaj šta si ti meni radila - besneo je Viktor.

- Imali smo sitne rasprave u kazinu, ona je meni prebacila, ja sam hteo da nastavim da spavam, sad ide okolo i pričam da sam joj rekao da je k*rvetina raspala, to nije istina, a ti si mene davila i udarala, a ti sad pričaš gluposti. Kad je Staniji pao peškir ja sam dobacio neka padne opet, ali nije ništa bilo - rekao je Viktor.

- Nije pao peškir, samo je ovako malo spao - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam to nikad u životu rekao - rekao je Viktor.

- Zaboravio si možda, a sve to si joj rekao - naveo je Dača.

- Ona je rekla da si skinuo gaće i da si hteo da optiš s njom - rekao je Uroš.

- To si pričala je li, tako želiš mir u vezi, da pričaš da ja skidam gaće, treba da te bude sramota šta pričaš - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da to sam rekla - rekla je Mina.

- Kad sam ja tebe nazvao k*rvetino? - pitao je Viktor.

- U krevetu. Ti znaš šta sam radila i zašto sam donosila novac kući i to me najviše povredilo - rekla je Mina kroz suze.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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