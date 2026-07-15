AKTUELNO

Zadruga

Mogao si svima začepiti usta, ali ti me nisi priznao kao devojku! Aneli nakon svega hoće sa Đukićem vezu, on je ponizio ponovo: Padaš pod uticaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli ne odustaje od namere da bude sa Filipom u vezi.

Aneli Ahmić je tokom reklama došla kod Filipa Đukića, pa je počela da mu turira mozak zašto nisu ušli u vezu.

- Kako te nije sramota? Samoživ si! Što me pitaš da te grlim, a kad te podignu kažeš nećemo više. Nisi me hteo priznati kao devojku, a ja tebe da grlim, ne pada mi na pamet! Ukanalio si me. Mogao si svima začečpiti usta da si hteo, a ti nisi - rekla je Aneli.

- Drugarski - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću! Jesi li ti pijan još? Nećeš me grliti - rekla je Aneli.

Za vreme njenog monologa Filip je na sve načine pokušavao da je poljubi u vrat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti padaš pod uticaj - rekao je Filip.

- Oni me nazivaku kombinacijom. Ako si ti zaljubljen u mene i ja u tebe šta je problem? - rekla je Aneli.

- Napolju te niko neće nazivati kombinacijom - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gastoz ima tajni plan: Anđelu hoće da povede u hotel, osmislio taktiku! (VIDEO)

Zadruga

'SVI ĆE GA GLEDATI!' Slađa spremna da Stanislavu pokaže čari Zlatibora, a nakon toga ode u Zagreb i vidi gde je odrastao! (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo imanje: Maja nakon brutalnih reči zatražila da joj Asmin bude ponovo njen potrčko, on je oladio jednim potezom! (VIDEO)

Zadruga

Učesnici izneli svoj sud šta se desilo u šteku sa Aneli i Filipom, pa Terza otkrio ŠOK detalj! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da budem ološ: Gastoz otvorio dušu o odnosu sa Anđelom, očajava na sav glas zbog njenog ledenog ponašanja! (VIDEO)

Zadruga

Kako nemaš nijednu lepu reč za nju? Luka hoće da navede Anđela da uzdigne Anitu, on ne može da izmisli ništa (VIDEO)