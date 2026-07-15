Mogao si svima začepiti usta, ali ti me nisi priznao kao devojku! Aneli nakon svega hoće sa Đukićem vezu, on je ponizio ponovo: Padaš pod uticaj! (VIDEO)

Aneli ne odustaje od namere da bude sa Filipom u vezi.

Aneli Ahmić je tokom reklama došla kod Filipa Đukića, pa je počela da mu turira mozak zašto nisu ušli u vezu.

- Kako te nije sramota? Samoživ si! Što me pitaš da te grlim, a kad te podignu kažeš nećemo više. Nisi me hteo priznati kao devojku, a ja tebe da grlim, ne pada mi na pamet! Ukanalio si me. Mogao si svima začečpiti usta da si hteo, a ti nisi - rekla je Aneli.

- Drugarski - rekao je Filip.

- Neću! Jesi li ti pijan još? Nećeš me grliti - rekla je Aneli.

Za vreme njenog monologa Filip je na sve načine pokušavao da je poljubi u vrat.

- Ti padaš pod uticaj - rekao je Filip.

- Oni me nazivaku kombinacijom. Ako si ti zaljubljen u mene i ja u tebe šta je problem? - rekla je Aneli.

- Napolju te niko neće nazivati kombinacijom - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić