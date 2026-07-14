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Obezbeđenje preplavilo imanje: Maja nakon brutalnih reči zatražila da joj Asmin bude ponovo njen potrčko, on je oladio jednim potezom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja ne odustaje od sukoba sa Asminom.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, pa su nastavili svoju svađu.

- Samo da popušim cigaru, pa ćeš da vidiš. Ja ne j*bem sistem. Ti to znaš. Si*o jedna smrdljiva. Jesi ko lubeničar. Samo ti još tezga fali. Videćeš, veruj mi, zapamtićeš dan. Ti si muška k*rva, dr*lja. Je*ulja. Je l' nećeš da mi napraviš da jedem? - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da me gađa jedna smrdulja poput Maje. Ne zanimaš me - rekao je Asmin.

- E sad ćeš da vidiš. Nema spavanja. Idemo po stvari. Idemo redom. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo mi baš nije trebalo, uopšte - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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