Komentariše te ova što je spavala sa dedom za pare! Viktor svim silama brani Minu, ona ponovo zajaukala: Ja sam emotivno nestabilna! (VIDEO)

Pronašla utehu kod svog dečka.

Nakon odgledanih uspomena Mina Vrbaški je počela da plače zbog svoje prošlosti, a onda su je takmičari dodatno nagazili.

Kada su počele reklame Mina je prošetala sa Viktorom Gagićem koji ju je tešio sve vreme.

- Šta plačeš? Je l' ti nedostaje neki bivši? Što plačeš? Što su odvratne? Šta si loše uradila na njima? - pitao ej Viktor.

- Sve! - rekla je Mina.

- Komentariše te ova što se j*be sa dedom za pare ili ova što se j*be dva dana nakon veridbe - rekao je Viktor.

- Ja sam emotivno nestabilna - rekla je Mina.

- Šta je problem? J*bala se za pare, to si uradila zbog porodice - rekao je Viktor.

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Autor: A.Anđić