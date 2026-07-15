DNO SE OSTAVLJA NA DNU! Opšti haos u Beloj kući: Takmičari obrisali patos s Teodorom i Sofijom, sve afere im se obile o glavu! (VIDEO)

Cela kuća se okrenula protiv Sofije i Teodore!

Nakon što je pogledala sve svoje uspomene Teodora Delić dobila je priliku i da iskomentariše iste.

- Sve ove situacije koje su se desile ja gledam kao posledicu našeg odnosa koji je bio odvratan i toksičan. Sve se dešavalo iz nezadovoljstva. Desilo se, Bože moj! Neću da se perem, nek me komentarišu. Ja i Nenad smo izašli iz ovoga kao pobednici. On je napravio trasformkaciju, pokazala sam da sam odlična u svojim poslovima - rekla je Teodora.

- To je iza Jasminke - rekao ej Bebica.

- Mene su ove godine komentarisali i gazili, a ja ću da budem realna. Početak cele priče jeste Taki Marinković. Teodora jeste bila moja maćeha. Kad sam prvi put operisala zadnjicu Teodora je bila pored Takija - rekla ej Maja.

- Što ne kažeš da ti je najviše smetalo što me jurio tvoj dečko - rekla je Teodora.

- Uvek je htela nešto što je moje. Ona je počela od mog tate - rekla je Maja.

- Ona i Bebica idu jedno uz drugo! Videli smo o kakvim likovima se ovd eradi. mi trpimo uvrede budala - rekla je Aneli.

- Ovo je njeno prošlo, to je njena stvar. Ovo što je bilo, bilo je, j*bi ga - rekao je Filip.

- Ja ću da ih pohvalim. Užasan i toksičan odnos su imali, a sad... Meni se sviđa njihov trenutni ljubavi odnos, kao da nisu ono dvoje ljudi. Pozitivniji su, treniraju - rekao ej Terza.

- Dno se ostavlja na dnu! Pokazala je da je ona kombinacija dok je zauzeta. Kakav šmeker je Taki! - rekao je Viktor.

- Samo je jedna naplaćivala svoje usluge - rekla je Sofija.

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Autor: A.Anđić