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Iznajmiću stan, živećeš kod mene: Asmin uzvraća udarac Takiju, rešio da unajmi i obezbeđenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odmah doletela da mu podnese izveštaj!

Nakon razgovora sa Milanom Miloševićem, Maja Marinković došla je kod Asmina Durdžića kako bi mu podnela izveštaj sa intervjua.

- Milan me ispreskakao fino. Rekla sam da me niko od njega neće odvojiti jer ga voli. Ja bih molila svog oca da bude gospodin. Pitao me i kako ću se nositi sa tim da si mnoge ribe opsedao i pisao kako ćeš da se vidiš sa njima, ali to je babin problem - rekla je Maja.

- Nije istina. Koga nisam uspeo da j*bem pe Elite, hteo sam posle, ali sad sam zauzet - rekao ej Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eto. Bio si pokretni bankomat ženi. Moj bivši partner Filip Car, Stanislav, Janjuš, i te kako bi se više igrali sa mojim mozgom, a on to nije uradio. Ne mislim tako. Rekla sam da ču imati stid kad budem pogledala tvoj roditelje u oči. Ne zanima me šta oni pričaju! Taki je rekao da će on biti gospodin, ali da drugi neće. kažem da sam u ciklusu treći dan, kakvo dete. Pričaš bzudalaštine! Demantuj to. Ispada da te ja molim za dete - rekla je Maja.

- Šta kaže da je razočaran kako izgledaš ili izgledamo? - pitao je Asmin.

- Rekao je da očekuje da je Maja u fulu. Kaže da se nismo napucali - rekla je Maja.

- Ajde da se obučemo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta mi fali? Ja sam cela u originalu - rekla je Maja.

- Ajde, ova trenerka šugava, kao da me Mevlida izabcila iz stana. Ja ću uzeti stan i ti ćeš živeti kod mene, ja imam pare i za obezbeđenje - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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