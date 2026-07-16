Kao buldožer kad uđe u straćaru! Terza sa ponosom prepričava DIVLJE akcijanje sa Sofijom, ovo nema nigde! (VIDEO)

Terza ujutru blati Sofiju, a onda spava sa njom.
Borislav Terzić Terza prepričavao je Asminu Durdžiću detalje vrele akcije sa Sofijom Janićijević.
- Koga si j*bao? - pitao je Asmin.
- Sa Sofijom. Znaš šta je ono? Kao buldožer kad uđe u straćaru - rekao je Terza.
- Neka si! Šta suptilan da zaspiš? - pitao je Asmin.
- Ustao sam go iz kreveta - rekao je Terza.
- I k*rac dignut? - pitao je Aasmin.
- Ma sve! Dve partije, znaš kako me bole leđa - rekao je Terza.
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Autor: A.Anđić