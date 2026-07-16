Kao buldožer kad uđe u straćaru! Terza sa ponosom prepričava DIVLJE akcijanje sa Sofijom, ovo nema nigde! (VIDEO)

Terza ujutru blati Sofiju, a onda spava sa njom.

Borislav Terzić Terza prepričavao je Asminu Durdžiću detalje vrele akcije sa Sofijom Janićijević.

- Koga si j*bao? - pitao je Asmin.

- Sa Sofijom. Znaš šta je ono? Kao buldožer kad uđe u straćaru - rekao je Terza.

- Neka si! Šta suptilan da zaspiš? - pitao je Asmin.

- Ustao sam go iz kreveta - rekao je Terza.

- I k*rac dignut? - pitao je Aasmin.

- Ma sve! Dve partije, znaš kako me bole leđa - rekao je Terza.

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Autor: A.Anđić