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Duša mu je prazna: Anastasija ne može očima da gleda Asmina, misli da je pun kompleksa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva dočekala da oplete po Asminu!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa Anastasijom Brčić o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanijinim ulaksom potvrdile su se priče koje je Aneli pričala. Ja verujem Aneli i držim njenu stranu u toj situaciji.Ja mislim da je Amsin przna duša, samoživ je i pun kompleksa. Njemu je bitan materijalni svet, ne volim takve stvari - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Autor: A.Anđić

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