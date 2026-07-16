Duša mu je prazna: Anastasija ne može očima da gleda Asmina, misli da je pun kompleksa (VIDEO)

Jedva dočekala da oplete po Asminu!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa Anastasijom Brčić o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Stanijinim ulaksom potvrdile su se priče koje je Aneli pričala. Ja verujem Aneli i držim njenu stranu u toj situaciji.Ja mislim da je Amsin przna duša, samoživ je i pun kompleksa. Njemu je bitan materijalni svet, ne volim takve stvari - rekla je Anastasija.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

Autor: A.Anđić