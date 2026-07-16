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Zvala ga je 23. da dođe u Dubrovnik i pojede Groficinu ČORBICU! Dača rastavio Aneli na sitne atome, ona kao RAZJARENI BIK uletela u radio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Virijević je bio bez dlake na jeziku, što je Ahmićku veoma isprovociralo pa je odmah morala da odreaguje.

Dača Virijević je gostovao u emisiji "Radio Amnezija" pa je pričao o tome kako Aneli Ahmić i Asmin Durdžić imaju prećutni dogovor i da ih je sve pročitao.

- Na uspomenama je najviše poludeo Asmin jer ne može da podnese koliko je Maja imala momaka, tek napolju neće imati želudac, on napolju hoće da je šutne, i to bolje pred kamerama, da posle Maja ne bi mogla da izmišlja kao za Filipa Cara. Dve najveće gnjide su Aneli i Asmin, i verujem da bi mogli da imaju s*ks tad kad bude on došao u njenu kuću u Dubrovniku, da pojede čorbu Groficinu, da upadne u rupu onu o kojoj je pričao, pa mogu da imaju i s*ks - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je u radio ušla i Aneli Ahmić.

- On je mene gurnuo nogom - rekla je Aneli.

- Ona se nasmejala Asminu, našli rešenje, zvala ga 23. da pojede Groficinu čorbicu. Lepo da se isk*rate 23, u pravu je Maja što je napravila haos. Ona su i posle onih urvreda bili u hotelu i polni organi su im se dogovarali - rekao je Dača.

- Asmin je rekao da će da tuče Takija pred Majom, a ona je rekla da mu j*be Mevlidu u kuk, i posle svega su prešli - dodao je Dača.

- Idi snimaj Titanik - rekao je Filip Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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