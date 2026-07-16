Dača odrukao Janjuša kod Stanije, košarkaš počeo da ga JURI PO IMANJU! (VIDEO)

Virijević odmah preneo Staniji šta je za nju izrečeno, pa pobegao od Janjuševića.

Marko Janjušević Janjuš sedeo je ispod trema kad mu se pridružio Dača Virijević, koji ga je već za par minuta isprovocirao.

- Lepo si se ti uvalio ovde, ideš na intervjue, na razgovore sa Drvetom.... Ko si ti - pitao je Janjuš.

- Ja sam tata - rekao je Dača.

- Možda si tata ovih koje ne znaju koliko je devet puta tri - rekao je Janjuš.

- Stanija, rekao ti Janjuš da ne znaš koliko je devet puta tri - dobacio je Dača.

Janjuš je povileneo i počeo da juri Daču sa ljuljaške.

- Mene si našao da svađas sa favoritima - vikao je Janjuš.

Autor: R.L.