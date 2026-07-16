Ni sa jednom devojkom se nisam ljubio! Asmin ipak ne može da svari Majinu intimu sa Filipom, sve joj natrljao na nos! (VIDEO)

Nikako ne mogu da reše svoje probleme.

Asmin Durdžić i Maja Marinković gostovali su u emisiji "Radio Amnezija" i pokušali da reše svoje probleme.

- Naš problem je nastao na uspomenama. Ja jesam videla njegove sve žene koje su mu bile sprdačina, ali mene to ne interesuje jer to je bilo pre mene. Ali njega su iznervirale moje uspomene sa Filipom, ali to je bilo pre naše veze, možda i meni nešto smeta - rekla je Maja.

- Neka bude u pravu, ona meni ništa ne zamera, ja sam sad ušao u crveno sa njenim lažima. Ona meni ništa ne zamera, a šta sam ja tebi uradio od prvog aprila, svaki put se svađamo zbog moje prošlosti, ja kao ljubomorišem. Hoćeš da kažem sad javno šta je problem bio, ja ne podnosim laž, u ljubavnom odnosu ne lažem, uvek sam rekao kad sam bio sa drugom ženom. Ona meni prebacuje sve devojke sa kojima sam bio povezivan, ni sa jednom devojkom se nisam ljubio sa jezikom, ne ljubim se sa ženama koje ne volim, platim 100 eura kad mi je do s*ksa. Ona nije svesna tog blama, s*ks poredi sa poljupcem, nema stida ni blama - rekao je Asmin.

- Majo tražila si mu pasoš - pitao je Bora.

- Naravno, i naravno da ću ga dobiti - rekla je Maja.

- Možeš dobiti samo onaj koji je istekao pre 15 godina - rekao je Asmin.

- U čemu je razlika, možeš da j*beš, a ne možeš da guraš jezik u usta - pitala je Maja.

- Nikad u životu nisam poljubio Miljanu. To za pasoš je sprdnja. Ali mi veći problem imamo u ponedeljak zbog uvreda koje smo jedno drugom izgovorili. Ja sam imala katastrofalne postupke ali sam omiljena jer nisam folirant, ali boli me uvo za plasman. Poenta cele priče je ono što smo mi jedno drugom izgovorili. Meni niko ne može da određuje s kim ću ja da budem, to ne postoji. A ovaj k*rčevit stav ne prolazi, nisam ja Miljana Kulić, ja sam Maja Marinković institucija, da stavimo sve kozice na broj. On je mene osvajao šest meseci, znaju svi kakva sam ja u ljubavnim odnosima. Pričao je da ga samo ja intersujem a bio je povezivan sa 27 metli od 30, a pričao da drži nivo. Da vidimo ko je tu u pravu, da li može on meni nešto da zameri. Samo sam ja transparentna, rešićemo sve sad i odmah - rekla je Maja.

Autor: R.L.